吳斯懷原赴外交部抗議但缺席　林鶴明：大韓黑不敢面對媒體

▲吳斯懷。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃巈禾／台北報導

「卡神」楊蕙如遭台北地檢署查出是網軍首領，關西事件發生後在網路上護航駐日代表謝長廷並攻擊國民黨，因而遭起訴。國民黨3日下午3時赴外交部舉行「民進黨網軍逼死外交官，為蘇啟誠處長討公道」抗議活動，傳出退將吳斯懷也會出席。對此，總統蔡英文競選辦公室副執行長林鶴明說，「噁不噁心呀！」不過，吳斯懷最後並未出席。

林鶴明透過臉書表示，吳斯懷下午三點要去外交部抗議，建議所有媒體一定要把握這個機會訪問吳斯懷，「因為吳斯懷就是韓國瑜和國民黨的阿基里斯腱」。

林鶴明認為，吳斯懷就是國民黨總統候選人韓國瑜最大的韓黑，「只要他在名單上，韓國瑜民調就會繼續下滑。一個去北京聽訓習近平的人，還沒有向國人道歉，現在卻迫不及待的要去抗議外交部，噁不噁心呀！」

對於吳斯懷出席突喊卡，林鶴明痛批，「吳斯懷敢去北京見習近平，然後不敢面對台灣媒體，我再說一次這種人就是噁心」，只要他繼續在國民黨不分區名單上，就是大韓黑，就是國民黨的阿基里斯腱。

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