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國民黨雲林縣黨部成立抓鬼大隊　「人手一機」抓賄選

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記者蔡佩旻／雲林報導

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄於3日上午召開記者會，將召募1000名志工，成立抓鬼大隊抓賄選，讓清廉的選舉為雲林帶來乾淨的選風，許宇甄表示，國民黨提名的張嘉郡、謝淑亞現在的選情是穩定領先，而且差距正在擴大，對手買票傳言滿天飛，黨部決定自己成立抓鬼志工大隊端正選風，不讓惡質選風影響選舉。

▲國民黨指出，黨部國民黨提名候選人目前選情穩定領先，對手買票傳言滿天飛，黨部決定自己成立抓鬼志工大隊端正選風，不讓惡質選風影響選舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨指出，黨部國民黨提名候選人目前選情穩定領先，對手買票傳言滿天飛，黨部決定自己成立抓鬼志工大隊端正選風，不讓惡質選風影響選舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

許宇甄在記者會上指出，2020的選舉是史上最黑暗的選舉，執政的民進黨行政不中立等比比皆是，最近由民進黨操作的共諜案，地檢署揪出之前讓中華民國駐日的外交官蘇啟誠以死明志的網路抹黑首腦-楊蕙如；其他用一國兩制不實指控抹黑、抹紅國民黨的情事，也被高雄地檢署認證是假的。

許宇甄說，為讓選風端正、人民能正確決定選舉，國民黨雲林縣黨部決定自己號召千名志工成立抓鬼志工隊，只需備有一支可錄影錄音存證的手機即可，只要發現可疑人士在附近鬼鬼祟祟、有賄選買票嫌疑的情事，就開啟錄音錄影存證，並交給黨部統一來檢舉，讓想要買票者無所遁形。

立委候選人張嘉郡表示，呼籲檢警調單位，要主動布線、主動出擊，要勿枉勿縱，一定要導正選舉具歪風；山線立委候選人謝淑亞說，她從政20多年，從未遇見像這次選舉一樣，遭受這麼嚴重的抹黑、抹紅、抹黃，謝淑亞哽咽地說，選舉有需要這麼沒有人性尊嚴嗎，謝淑亞說她會堅強的面對，要一步一腳印以專業、能力與形象讓選民肯定，只要努力堅持到最後，一定能成功。

國民黨雲林縣黨主委許宇甄，立委候選人張嘉郡、謝淑亞，黃榮林黨部謝大霖主委，共同簽署反賄選宣言，宣誓乾淨選舉的決心，許宇甄主委並邀請民進黨的候選人也能一同簽署以端正選風。

▲國民黨指出，黨部國民黨提名候選人目前選情穩定領先，對手買票傳言滿天飛，黨部決定自己成立抓鬼志工大隊端正選風，不讓惡質選風影響選舉。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國民黨雲林縣黨主委許宇甄，立委候選人張嘉郡、謝淑亞，黃榮林黨部謝大霖主委，共同簽署反賄選宣言。（圖／記者蔡佩旻攝）

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