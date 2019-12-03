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台南就業中心元旦前10場徵才 　30家廠商近650工作機會

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，協助求職民眾找工作，12月份加碼推出10場次徵才，歡迎把握工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，協助求職民眾找工作，12月份加碼推出10場次徵才，歡迎把握工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將近，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，協助求職民眾找工作，12月份加碼推出10場次徵才，其中包含新開幕商家，即將在家樂福新仁店盛大開幕的秀泰影城（台南）、王品石二鍋、木本鐵板燒，及將在過年前於台南展新店的海底撈火鍋店，此外，各商家寒假工讀提早規劃徵才，歡迎把握工作機會。

首場於12月4日在仁德區公所（台南市仁德區中正路三段5號）辦理家樂福新仁店-進駐廠商徵才活動，當日秀泰影城、王品石二鍋及木本鐵板燒皆在現瑒網羅人才，需求優秀人才72個。

海底撈火鍋（台南新店）正如火如荼展開人才招募及訓練，12月5日、12日、19日、26日 共4場次徵才。(面試地址如下：5日在仁德區仁德里活動中心/仁德區文心路138號；12日在北區成德里活動中心北區育德三街42號；19日在中西區南美里活動中心中西區府前路一段258號；26日暫定台南中心3樓會議室)，預計招募80個優秀人才。

12月7日、12日陸續推出寒假工讀機會，7日大型量販業大潤發於佳里店一樓大廳（佳里區民安里同安寮80之2號）徵求30個工讀機會。12日家樂福台南各分店於台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號）提供39個正職及長期工讀機會。14日摩斯漢堡於台南成功店（中西區成功路21號）招募60個幹部、正職、計時等優秀人才。17日及25日分別在仁德區成功里活動中心（仁德區保華路245號）、南區彰南里活動中心（南區新建路12號）辦理108年末徵才活動，2場次徵才活動各邀請10家以上，合計約400個工作機會。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心，協助求職民眾找工作，12月份加碼推出10場次徵才，歡迎把握工作機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南就業中心胡瑞娟主任表示，本次徵才的商家多是市區內的服務業，希望找工作的朋友把握難得的機會，不必上網苦等面試機會通知，直接到現場參加面試並提醒求職者做好面試的準備，帶著一顆真誠的心及一份優質的履歷表，努力展現自己的才能及對工作的誠意，才不會一再錯過就業的機會。

活動相關訊息歡迎撥打06-2371218分機192洽詢。如果想了解更多的徵才活動，歡迎上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://exam.taiwanjobs.gov.tw/）。

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