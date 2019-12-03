台南市英語閱讀季創下40萬本閱讀量　黃偉哲讚英語推動成果亮眼

▲台南市英語閱讀季創下40萬本閱讀量，市長黃偉哲讚英語推動成果亮眼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

據媒體公布調查結果及報導，台灣人4成一整年沒看過書、只讀臉書不買書，為推廣閱讀風氣、提升市民英語力，台南市政府今年暑假推出「2019台南市英語閱讀季」，設計「英語故事屋」、「名人英語講座」、「線上英語閱讀闖關」、「創意投稿活動」、「英語魔法校車」等多元有趣內容，成功帶動英語學習風氣。

市長黃偉哲公布市民共同創下的閱讀總量高達40萬本，並頒獎給積極鼓勵孩子閱讀的學校，期許各級學校持續推廣英語閱讀。國內媒體調查台灣2018年閱讀習慣，調查報告提及有40.8％的台灣人在過去1年中沒看過書，在這之中又有19％的人已超過10年未讀過書。為提升閱讀風氣，同時又能提升英語力、強化國際競爭力，台南市政府第二官方專案辦公室推出「2019台南市英語閱讀季」，與Scholastic美國學樂集團合作，提供免費電子書供市民閱讀，短短3個月累積閱讀量高達40萬本，連Scholastic美國總公司方面都感驚艷。

台南市長黃偉哲聽聞後相當欣喜表示，Scholastic所提供的電子書內容豐富、有趣，大大提升閱讀樂趣，讓原本不喜歡英語閱讀的人都愛上閱讀，創造40萬人次的閱讀量，也激發孩子的想像力，提升閱讀力！

市長黃偉哲表示，市民英語電子書閱讀量高達40萬本，慢慢累積英語實力，正向影響到城市英語力的大幅進步。國際EF機構公布六都成人英語力中，台南躍升六都第2，甚至超越許日本東京、俄羅斯聖彼得堡等國際城市。市長黃偉哲也盛讚「英語跑跳碰」第1名得獎學生林以謙，短短2個月上傳300部影片，獲得首獎實質名歸，也期勉南市學子善用免費英語電子書，持續提升國際競爭力。黃市長拍拍首獎林以謙小朋友的肩膀，並打趣道「明年台南衝到第1名就靠你了」現場笑聲不斷。

美國學樂集團台灣區總經理李霽庭表示，藉由今年英語閱讀季成果，再次證明閱讀英文不難，只要選對書、有方便媒介，絕對可以打造雙語環境。他笑稱「來到台南，可感受陣陣書香，增添城市魅力」。

二官辦表示，今年英語閱讀季獲得廣大迴響，主要原因有三：第一，現今「人手一機」順勢推出「線上」英語電子書，方便通勤族、青少年閱讀，家長也可運用免費資源，輕鬆與孩子進行英語共讀；第二，結合闖關遊戲、集點得裝備，引發學生閱讀動機；第三，今年獲玉山銀行贊助「你看書、我贈書」活動，鼓勵民眾閱讀也可以做公益。

除了Scholastic美國學樂集團以及玉山金控，市長黃偉哲也感謝來自各方資源的贊助，包含富樂夢教育基金會贊助活動經費、大員皇冠、敦煌書局贊助獎品。台南市長黃偉哲今日特別頒贈感謝狀給學校及獲獎學生，希望未來持續利用各種管道推廣英語閱讀，鼓勵學生開口說英語。此外，市議員沈家鳳、議員李啟維及議員沈震東也共襄盛舉。



今年英語電子書閱讀量創下亮眼佳績，其餘親子活動也獲得正面迴響。英語故事屋、親子講座等實體活動累積上萬人參加；英語影片、明信片徵件4000多部影片投稿。二官辦強調，美國Scholastic贊助的2套線上英語電子書系統可使用至2020年5月底，請民眾把握機會，持續閱讀累積軟實力！

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