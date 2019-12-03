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台南橘9線5日正式啟航　3、4日試營運免費搭乘歡迎踴躍搭乘

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▲麻嘉快捷公車橘9線將於12月5日正式啟航，12月4日試營運期間全程不收費，歡迎市民朋友來嚐鮮體驗。（圖／記者林悅翻攝）

▲麻嘉快捷公車橘9線將於12月5日正式啟航，12月4日試營運期間全程不收費，歡迎市民朋友來嚐鮮體驗。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

麻嘉快捷公車橘9線將於12月5日正式啟航！路線從麻豆轉運站出發往嘉義高鐵站，路線經過麻豆、佳里、學甲，路線營運初期將提供票價優惠，而12月4日試營運期間全程不收費，歡迎市民朋友來嚐鮮體驗。

市長黃偉哲相當重視提升溪北地區交通發展，橘9線的開通將可提供溪北大曾文地區便利往返高鐵嘉義站的接駁服務，並明確指示交通局在開通營運3個月後，檢討路線及站位、班次調整，以符合大多數人使用意願。

交通局局長王銘德表示，橘9線訂於12月5日正式啟航，各站至嘉義高鐵站之核定票價為麻豆轉運站178元（直達車130元）、佳里156元及學甲130元。為鼓勵民眾搭乘，上路首月（108年12月5日至109年1月4日）採各站均一現金優惠票價100元，而第2~3月（109年1月5日至109年3月4日）為各站均一現金優惠票價100元，另持電子票證搭乘可再享有8公里免費（省26元），而業者為鼓勵民眾搭乘並為使後續路線相關營運順遂，將於12月3、4兩日進行試營運並提供免費搭乘，請大家一定要來試試。

交通局指出，試營運期間路線均依核定班次時刻與站位正常行駛，業者也將利用該期間檢測各項營運及設備，相關路線資訊可至大臺南公車動態資訊網站http://2384.tainan.gov.tw點選「橘9」查詢，亦可撥打公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士)或漢程客運免付費客服專線：0800-889-116詢問。

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