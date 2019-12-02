台南安平水資源回收中心放流水回收再利用簽MOU　解決南科供水缺口

▲台南市政府及內政部、科技部及經濟部，舉辦「台南市安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」MOU簽署儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府及內政部、科技部及經濟部12月2日下午舉辦「台南市安平水資源回收中心放流水回收再利用推動計畫」MOU簽署儀式，未來將分階段供應再生水滿足南科高科技廠商之用水需求。

預計於111年6月第一階段每日供1萬噸再生水、並於113年6月達每日3.75萬噸之再生水供應量，市長黃偉哲表示，點水成金，循環經濟環境共生，建立永續城市。



黃偉哲市長表示，台南市安平水資源回收中心MOU的簽訂，如同大家所知道，這是中央的大計劃，由地方負責執行，供水是供給地方的廠商，尤其南科的廠商非常的需要。長久以來，台灣雖然雨量豐沛，但是南北分布不均，枯水期及豐水期也分配的很不均，造成南部地方是9：1，在豐水期的時候，一下豪雨成災，在枯水期的時候卻滴水未露，再加上民眾的用水習慣，人均用水量是數一數二的，所以水資源回收再利用變得相對的重要。





黃偉哲市長說，在永康、安平以及未來仁德，中央都會補助台南設立水資源回收中心，因此市府會努力加油，盡快的施工、完工。雖然再生水的每度平均高達2、30元，是一般民生用水的好幾倍，但是這也是不得已的辦法。黃偉哲市長呼籲民眾要節約用水，市府也會開拓新水源，目前水庫已經淤積嚴重，因此再生水就變成可行的方案，這也是不得已的選項之一。

黃偉強調，市府會努力完成中央營建署、水利署以及科技部的託付，將再生水資源回收中心盡快如期完工。