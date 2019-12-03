求職男面試一半「小便失禁＋瞳孔放大」突猝死…「生前一句話」考官嚇壞秒懂

▲男子面試到一半時，突然猝死在考官面前。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

「他來參加面試，沒有任何徵兆，頭就趴下去了...」大陸一名36歲男子近日到一間公司參加面試，不料在與考官對談的過程中突然失去意識，送醫時瞳孔已經放大到邊緣，失去生命跡象。考官嚇壞表示，死者曾說過，「上一份工作總是熬夜加班」，可能是這個原因，所以想要跳槽換個新環境，沒想到最後竟然在他面前猝死了。

據《澎湃新聞》報導，這名求職男子上（11）月26日上午到杭州市一間公司進行面試，他聲稱自己患有高血壓，上一份工作總是熬夜加班，所以動了跳槽的念頭，不料在與考官對答的過程中，他突然小便失禁，之後失去意識地將頭趴了下去，讓考官嚇得趕緊撥打急救電話。

▼死者曾說，因為上份工作總是熬夜加班，所以才想到新環境試試看。（示意圖／CFP）

醫護人員表示，男子在送往樹蘭（杭州）醫院時，心跳早已停止，瞳孔也已放大到邊緣了，經過搶救後仍宣告不治。心血管內科史宏偉醫師說，男子的死因為「心源性猝死」，主要是由於各種心臟原因引起的突發性死亡，發病過程非常急速突然，有冠心病、高血壓等疾病的患者都是高風險人群，「但並不是說平時覺得自己健康的人，就不會遇到這類情況，很多人發病之前都沒有徵兆。」

史宏偉接著說，2週前醫院也急診治療了一位在工作時突發急性心肌梗塞的男子，經過搶救後病情好轉，但是他仍著急出院，說是公司還有很多工作等著處理，「我們建議他先好好休息養病，這類已經發生過心肌梗塞的患者，更加要注意心臟性猝死的預防，避免過度疲勞。」

不少網友看完紛紛回應，「認真覺得，政府相關單位應該好好監督這些企業」、「很多人都覺得熬夜不會累，殊不知身體正一點一點變差了」、「上面的人要我留下來加班，我也沒辦法多說什麼啊...還不是為了生活」、「看你要錢，還是要命了」、「考官當下有幫忙急救嗎？說不定能挽回他一命」、「心理壓力真的太大了」。

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