　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲法國一架「歐直EC145直升機」出發救災時墜毀馬賽北部山區。（圖／路透）

▲法國一架直升機執行救災任務，不幸墜毀馬賽北部山區，現場已被警方封鎖。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國東南部近幾周降下豪大雨，許多地方淹水，目前已造成至少6人死亡。一架「歐直EC145直升機」於1日晚間前往瓦爾省（Var）執行救災任務，卻在馬賽（Marseille）北部山區撞毀，機上3名救難人員全數罹難。內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）表示，他們是「為了保護法國付出生命的日常英雄。」

▲歐直EC145直升機。（圖／達志影像／美聯社）

▲一架歐直EC145直升機執行任務時墜毀，機上3名救災人員全數罹難。（圖／達志影像／美聯社）

根據《德國之聲》，法國內政部2日證實，一架「歐直EC145直升機」1日晚間前往瓦爾省，執行救援與勘查救災任務，之後卻失去無線電聯繫。相關單位凌晨1時30分到馬賽北部山區，在鄰近的羅夫鎮（Rove）發現墜毀交通工具，以及3名機上人員的遺體。據了解，死者包括一名機長、一名工程師與一名消防員。

▲法國一架「歐直EC145直升機」出發救災時墜毀馬賽北部山區。（圖／路透）

▲法國警方凌晨發現直升機殘骸與罹難者，警方已經封鎖現場，展開調查。（圖／路透）

法國媒體報導，墜毀地點已經被警方封鎖，鑑識人員正在現場展開搜索與調查。BBC指出，一名內部人士透露，雖然仍不能確定釀禍原因，但是濃霧導致能見度太低，有可能是意外發生因素之一。

內政部長卡斯塔納發布聲明，向罹難者家屬表達哀悼。他形容，3名救難人員是「為了保護法國，付出生命的日常英雄。」

▲法國瓦爾省、濱海阿爾卑斯省等地因為豪大雨和洪水發布紅色警報，圖為尼斯（Nice）的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國瓦爾省、濱海阿爾卑斯省等地因豪大雨和洪水發布紅色警報，圖為尼斯（Nice）的畫面。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，法國東南部近幾周降下豪大雨，許多地方嚴重洪災，目前至少6人死亡，瓦爾省與濱海阿爾卑斯省（Alpes-Maritimes）發布洪水紅色警報。瓦爾省一名牧羊人1日駕駛四輪驅動車工作，試圖穿越湍急溪流時被沖走，遺體在下游被發現。同一天，另一名馬場場主也被洪水捲走身亡。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
即／高雄槍擊！1男頭部中彈倒臥街頭　鮮血直流送醫搶救
高以翔燦笑遺照曝光！靈堂擺設「白色花海一片」典雅大方
首波冷氣團「最冷時刻」開始！最低溫探11°C
小S心痛大哭「我想念高以翔！」　《康熙》飛撲畫面曝光
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

遊樂設施「保險桿半空彈開」甩飛6名乘客　13歲少女當場摔斷腿！

神秘「太陽能木船＋手寫訊息」沖上岸！　漂越3200公里身世解謎

印度4男輪暴26歲女獸醫「悶殺焚屍」引爆眾怒！　警竟回：她可能私奔了

馬爾他「記者之死」撼政壇！　總理宣布明年1月請辭下台

尼泊爾媒體：57歲台灣男登山客「抱怨胸口疼痛」送醫身亡

流放海外30年！南韓情報院：金正恩叔叔「金平日」已回平壤

臉書配合新加坡「反假新聞法」　針對貼文發布「更正通知」

納米比亞總統奪56.3％選票成功連任　執政黨失去國會2/3多數

狠心爸媽與教友狂鞭9歲兒「驅魔」致死！圍繞童屍祈禱2天「求復活」

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

盆栽遭竊！主人淚求歸還：那是樹葬　76歲阿婆喊冤「我以為是回收品...」

他月收13.8萬「甘願住凶宅」　獨居運將曝背後暖心真相

5歲女童幼稚園遭同學「當眾扯褲指侵」！犯人年紀太小罰不到　家長崩潰求援

販售「納粹集中營圖案」聖誕飾品　亞馬遜遭奧斯威辛博物館抨擊

醫院出包！思覺失調兒治療中「提早30天出院」　回家割喉弒父

美國遇暴風雪夾擊　「白色感恩節」5千萬人受天災影響

全球首例！紐西蘭繁殖「環保羊」　每年降低1%甲烷排放量

法國「直升機撞山墜毀」3名救難人員身亡！　東南部洪水已釀6死

才離開保護所…日10歲男童爆血家中亡　詭女「意識模糊」跪坐一旁

金融時報：聯合國人臉辨識標準「中企加入制定」　掌握開發中國家

未來5年投資1.39兆美元拚經濟　印度將公布最新基建計畫

歐陽娜娜哀悼高以翔遭轟！　PO新照「手拎黑色菜籃包」網狂酸：高危險快放下

台灣設計師推出「無力炸醬麵」毛毯！超逼真造型網友驚呼：好餓

圖文／「想開點就好啦！」憂鬱症常見的六大迷思

手機短命的10大地雷！　隨意丟進包包、放窗邊被陽光直射都是NG動作

全國房價狂跌？文在寅打房有信心　上節目對話慘遭韓媒打臉歷任最慘

大學生限定！港務公司暑期實習「獎學金4萬7」　合格就錄取年薪50萬

高年級實習生真實版！用設計改變高齡世界　台日典範同步展出

高科技產業用水免驚！經部：台南催生第二座再生水廠2024年完工

大專棒聯／呂詠臻優質先發台體勝稻江　北市大扣倒美和

快訊／高雄槍擊！1男頭部中彈倒臥街頭　鮮血直流送醫搶救中

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

樂透毀人生　男中9億大獎2年自轟

洋腸尼克偷拍韓女慘被通緝　丹麥落網

200kg鋼琴家飛機上拉屎　一沖水屁肉被緊吸

遊樂設施甩飛6人　她當場摔斷腿

小妹參加海豚共游　慘遭拖進水底啃大腿

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

他水開最熱狂噴施虐！　7歲童慘永久毀容

不是處女！體操選手被國家隊取消資格

自製陷阱防小偷　屋主誤觸慘死

「椅子挑戰」超夯　只有女生才成功

帶兒出遊...驚見絕命毒蛇相伴

咖哩怎麼煮？日本「神奇湯底」被18萬人讚爆

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

更多熱門

相關新聞

法醫學捐贈中心被控放任遺體腐爛

法醫學捐贈中心被控放任遺體腐爛

法國巴黎第五大學（Paris-Descartes University）的醫學捐贈中心26日被指控，將捐贈的遺體保存在極度不衛生的惡劣環境之中，放任其腐爛、被老鼠啃咬，甚至賣給私人公司作為不道德用途，簡直就是「亂葬崗」。校方坦承行為不當，機構目前暫時關閉，接受當局調查，也向捐贈者家屬致歉。

楊冪登美、法、陸封面驚艷海外！

楊冪登美、法、陸封面驚艷海外！

弱化的美國VS腦死的北約

弱化的美國VS腦死的北約

華為5G建設可入法國戰局

華為5G建設可入法國戰局

豪雨襲義大利！30公尺高架橋崩塌

豪雨襲義大利！30公尺高架橋崩塌

關鍵字：

法國馬賽瓦爾省濱海阿爾卑斯省卡斯塔納

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

桃園妹機車停斑馬線！警吼：這誰的車　一問原因傻眼了

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

24歲楊上昀又爆自殘　結局曝光

卡神楊蕙如組網軍　灌水帶風向月薪1萬

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

以翔回家了！法師一喊「過門」　小女友轉身拭淚

高以翔23歲女友憔悴現身！

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

高以翔水晶棺將抵台！直播陪他最後回家的路

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面