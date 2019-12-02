神秘「太陽能木船＋手寫訊息」沖上岸！　漂越3200公里身世解謎

▲一艘太陽能木船被沖上愛爾蘭海灘，裡頭還有神秘手寫訊息，11月28日終於解開「身世之謎」。（圖／翻攝自Facebook／Ballyglass Coast Guard Unit）

記者吳美依／綜合外電報導

愛爾蘭巴里格拉斯（Ballyglass）海岸警衛隊2016年接獲通報，一艘「太陽能木船」被沖上岸，裡頭還有「瑞克．斯莫特」（Rick Small）親手寫的訊息，聲稱要把船隻贈送給「無家可歸的年輕人」。負責官員赫斯特（Michael Hurst）於11月28日接獲訊息，終於解開3年以來的「木船身世之謎」，原來這是加拿大一名62歲發明家漂越2000英里（大約3200公里）的傑作。

一艘神秘木船2016年被沖上愛爾蘭西部梅奧郡（County Mayo）的海灘，上頭配備了許多太陽能板與水壺。裡頭還有一段手寫文字，「我，瑞克．斯莫特，將這個建築捐贈給一名無家可歸的年輕人，給予一個紐芬蘭人不會選擇的、更好的生活！沒有房租，沒有貸款，沒有水電。」

▲愛爾蘭民眾發現一艘奇怪的「太陽能木船」被沖上海灘。（圖／翻攝自Facebook／Ballyglass Coast Guard Unit）

CNN報導，赫斯特表示，「我們接到一位市民的電話，說有一艘篷船被沖上穆勒半島（Mullet Peninsula）西部，靠近莊恩海灘（Drum Beach）的地方。」他指出，這艘船看起來「有點像是大篷車」，同仁們徹底搜索仍理不清頭緒，隔天在臉書上公布消息，立刻湧入一大堆電話與私訊，「類似這樣的奇怪東西出現在海灘上，這件事情非常有趣。」

▲太陽能木船整修之後被轉送鄰近社區賓厄姆斯敦（Binghamstown），改建成花園。（圖／翻攝自Facebook／Ballyglass Coast Guard Unit）

由於沒人出面認領，也遍尋不著「瑞克．斯莫特」，海岸警衛隊與當地社區將船隻整修，送給鄰近的賓厄姆斯敦（Binghamstown）社區，改作為花園。事隔3年，赫斯特竟在11月28日接到一名記者來電，化解3年以來的謎團，原來這是加拿大紐芬蘭（Newfoundland）發明家瑞克．斯莫特建造的。

加拿大CTV電視台報導，62歲的瑞克．斯莫特建造太陽能船，是為了提高大眾對於氣候變遷的警覺心，「我原本要趁著夏天，從紐芬蘭繞過北極圈來到這裡，表示冰層正在消失」，但卻因找不到適合的馬達，只好分送出去。他坦言，其實並不知道船為什麼會漂到愛爾蘭，「它沒有沉沒，我一定做得很好，對吧？」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！