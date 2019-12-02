印度4男輪暴26歲女獸醫「悶殺焚屍」引爆眾怒！　警竟回：她可能私奔了

▲印度26歲女獸醫被4男性侵之後焚屍，全國各地都有憤怒民眾抗議。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印度海得拉巴（Hyderabad）一名26歲女獸醫27日晚間騎腳踏車出門，一度打電話回家告知破胎，幸好4名路過的貨車司機熱心幫助，沒想到竟是慘遭狼爪，隔天被發現陳屍於高速公路之下，生前遭遇性侵，遺體慘被焚燒。家屬指控，通報失蹤時，警察竟回應「她可能私奔了」。這起案件引爆全國人民的憤怒，走上街頭要求嫌犯被判處死刑。

26歲女獸醫11月27日晚間6時左右騎腳踏車出門看醫生，不久以後打電話給家人，告知輪胎破掉了，4名路過的貨車司機熱心幫忙，沒想到就此失蹤。隔天早上，一名送牛奶的人員發現，她燒焦的遺體被丟棄在海得巴拉通往邦加羅爾（Bengaluru）的高速公路下。警方研判，死者遭遇輪暴之後被殺害、焚屍。

▲印度又傳出女性被殘忍性侵殺害，民眾走上街頭抗議。（圖／路透）



根據《今日印度》（India Today）報導，4名涉案貨車司機30日遭到逮捕。他們供稱，當時聚在一起喝酒，注意到女子走進診所，討論之後故意刺破腳踏車輪胎，假裝要幫忙，之後圍攻性侵得逞。其中一人發現受害者不斷尖叫，摀住對方口鼻導致窒息死亡，將死者遺體與單車扔在高速公路之下，焚燒丟棄。

BBC報導，受害者家屬拒絕政治人物或警方高官的拜訪，只要求「採取行動」，他們也指控，警察接獲通報失蹤時，竟回應「她可能私奔了」。據了解，3名警察因延誤啟動追查而被停職。

▲受害者的姓名在社群媒體上風船，印度全國各地都有人發起悼念守夜活動。（圖／路透）



根據印度法律，性侵受害者的姓名不得公布，但是被害女獸醫的姓名29日起在推特上成為熱門，幾小時以內累積了成千上萬條貼文，要求伸張正義。數千人30日集結在海得拉巴警察局外抗議，呼籲當局將罪犯處以死刑。全國各地都有民眾發起抗議與守夜悼念活動。《印度報業托拉斯》（Press Trust of India）報導，其中2名嫌犯的母親公開表示，如果兒子被裁定有罪，「可以給予他們任何懲罰。我也有女兒。」

▲BBC指出，雖然印度性侵案件時常引發人民怒火，但類似性犯罪發生頻率依然居高不下。（圖／路透）



反對黨國民大會黨（NCP）總秘書長普里揚卡．甘地（Priyanka Gandhi Vadra）表示，「我們必須改變心態，拒絕暴力，拒絕接受女性每天都要面對虐待的可惡方式。」總理莫迪（Narendra Modi）尚未對此回應。根據印度政府最新犯罪數據，全國警察局2017年登記的強暴案件高達33,658起，平均每天92起。

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