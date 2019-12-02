馬爾他「記者之死」撼政壇！　總理宣布明年1月請辭下台

▲馬爾他記者加莉琪亞（左）揭弊被炸死，撼動政壇。總理慕斯凱特（右）宣布1月辭職。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

馬爾他（Malta）記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）以揭露貪腐弊案聞名，2017年10月16日卻遭遇汽車炸彈攻擊身亡，許多政商名流被捲入謀殺案，撼動國內政壇。總理慕斯凱特（Joseph Muscat）於1日宣布，等到執政黨「勞工黨」（Labour Party）於明年1月12日選出新任領袖，他就會辭去黨主席的位置，幾天後再辭去國家總理的職務，「馬爾他必須展開新的篇章，只有我能夠發出這個信號。」

▲馬爾他總理慕斯凱特（Joseph Muscat）宣布1月辭職。（圖／路透）

慕斯凱特於1日晚間的電視談話中表示，勞工黨預計1月12日選出新任黨主席，「我在那一天將會辭去勞工黨領袖的職務，幾天以後辭去總理的工作。」根據BBC報導，他自認，必須承擔的責任，無法與受害者家屬的痛苦比擬，「馬爾他必須展開新的篇章，只有我能夠發出這個信號」，但也強調，「不能用這一起案件定義我們的國家。」

根據《衛報》報導，慕斯凱特以壓倒性的勝利贏得2屆選舉，執政6年多，帶領這一個歐盟最小成員國走向經濟繁榮、社會改革，如今卻因記者謀殺案引爆的憲法與政治危機下台。據了解，在此之前，勞工黨議員曾在總理夏季官邸「吉爾真蒂宮」（Girgenti Palace）開會討論，之後發布聲明表示，「一致」支持慕斯凱特的決定。

▲▼馬爾他民眾1日集結在首都瓦萊塔（Valletta）街頭，要求總理立刻下台。（圖／達志影像／美聯社）

馬爾他大批民眾1日也走上首都瓦萊塔（Valletta）街頭，揮舞國旗，高唱國歌，手持蠟燭悼念記者，要求總理立刻下台。加莉琪亞的家屬指出，只要慕斯凱特還沒辭職，檢調單位的工作就有可能受到阻礙，「我們將會採取所有法律補救措施，確保慕斯凱特未來不再涉入刑事訴訟與調查，除非他是可能的嫌疑人。」

▲記者加莉琪亞（Dalapha Caruana Galizia）披露政商貪腐弊案，卻不幸遭預謀殺身亡。（圖／路透）

綜合外媒報導，記者加莉琪亞曾揭露總理夫人收取回扣的弊案，又撰文披露政商勾結貪腐內幕，2017年10月16日卻遭遇汽車爆炸案，不幸身亡。據了解，已有3名嫌犯被捕，正在等待審判，但是警方仍在追查下令的幕後黑手。

一名嫌疑人西瑪11月中旬提供關鍵錄音檔，換取豁免權，讓案情調查再度獲得大進展。被指控貪腐的前幕僚長塞姆布里（Keith Schembri）、前旅遊部長米西（Konrad Mizzi）於25日、26日先後請辭，接受調查，被指控與政客勾結的富商費內克（Yorgen Fenech）已被逮捕，30日被控謀殺。

根據《巴拿馬文件》，芬內克的能源公司Electrogas從慕斯凱特政府手上獲得特許權，經營國內重要發電廠，此外，他的離岸公司「黑色17」（17 Black）會定期付款給前幕僚長與前旅遊部長共同擁有的空殼公司。上述資訊都被加莉琪亞披露、調查。



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