感恩節值勤！　警察買5杯星巴克飲料標籤全寫「豬頭」

▲美國奧克拉荷馬州的警察局長奧馬拉（Johnny O'Mara）感恩節假期仍在執勤，一名部下星巴克（Starbucks）買飲料，飲料標籤卻被寫了「豬頭」（PIG）。（圖／翻攝當事人臉書）

記者吳美依／綜合外電報導

美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）的警察局長奧馬拉（Johnny O'Mara）感恩節假期仍在執勤，一名部下28日為了慰勞同仁與調度員，去星巴克（Starbucks）買了5杯飲料，卻發現標籤上全部被寫了「豬頭」（PIG）的字樣。他聽到這件事以後，憤怒發文表示，此舉對於執法人員極度不尊重。據了解，總公司與分店都為此道歉，那一名咖啡師已經遭到解雇。

根據《紐約郵報》報導，奧馬拉是基弗鎮（Kiefer）警察局的局長，他28日發文表示，由於正值感恩節假期，一名部下想要慰勞同仁與調度員，跑腿到星巴克買飲料，回來才發現，5個杯子上都貼了寫著「豬頭」的飲料標籤。

奧馬拉在貼文中提到，「讓我感到憤怒的是，警察沒有在家裡，與家人一起吃飯或享受足球比賽，而是在他的小城鎮巡邏。這一點（辱罵豬頭）對於警察是絕對且完全地不尊重。」他將類似遭遇比喻成「另一面小旗幟」，「讓警察懷疑『我為什麼要這麼做？』」

▲星巴克為此正式道歉，事後解雇了那一名咖啡師。（示意圖／達志影像／美聯社）

《太陽報》報導，奧馬拉回到店裡與咖啡師對質。店長表示，願意重做飲料，貼上適當標籤作為補償，但卻被當場拒絕。這一名警官表示，已經對這間店失去信任，被耍一次就夠了。

星巴克幾小時以後貼文底下回覆，「這是完全不可接受的事情，也是對於執法人員的冒犯。我們深深感到抱歉，也要向直接經歷這些事情的警察道歉。我們已經對此展開內部調查，我們的管理階層希望直接與您聯繫，向整個部門致歉。」但是，奧瑪拉事後接受《福斯新聞》（Fox News）採訪時說，「我最近才知道，那一名員工被解雇了，這也許有點令人訝異，但我希望星巴克重新考慮這件事。我要求的是『禮貌』。」

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