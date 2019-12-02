MIT農特產力拚產銷平衡　力抗假契作真統戰！

▲立委郭國文邀集經濟委員會南下視察，特別邀請行政院農委會副署長蘇茂祥等人，前往第一線了解農友在農產品運銷所遭遇的困境，中央地方一同思考解決難題。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委郭國文於12月2日邀集經濟委員會南下視察，特別邀請行政院農委會副署長蘇茂祥、南區分署長姚志旺、漁業署副署長王正芳，前往第一線了解農友在農產品運銷所遭遇的困境，中央地方一同思考解決難題。

在台南虱目魚養殖業者眾多，也帶動漁民、加工業者、店家銷售一條龍，但過去中國透過假契作，讓許多漁民錯誤投資，導致畢身心血慘賠，至今還有許多漁民對於「契作」兩字敬而遠之，變相打擊台灣漁業王國的發展前景，而如何推廣MIT漁產，就是重要的議題。

郭國文強調，只要是能達成產銷平衡，不應只協助漁會推廣農特產，像是合作社、優良業者都應該列入輔導對象，以促進產品多元化發展，透過電商、攤商合作等方式推廣，地方辦理虱目魚節食品展應統合行銷辦理，與生產者、業者、店家三方合作，讓產銷三方現場了解加工前後商品優勢，促合產銷合作，在台南最有名的就是虱目魚跟牛肉湯，自己身為台南子弟身兼行銷「牛肉湯」與「比虱目魚」、「胡麻」等品牌的責任。

郭國文舉例，台南是台灣胡麻主要產地，台南胡麻年年增產，而12月份正是善化及西港區胡麻收成的好時節，台南女兒-志玲姊姊大婚，嫁妝裡面正好有「善化、西港胡麻油」，他笑稱，建議找台南女兒志玲姊姊代言，一起為台灣產業打開國際市場。

漁業署副署長王正芳說明，虱目魚養殖在台南市是最大宗，而台灣虱目魚養殖作為生鮮食用以外，也需要加工產業配合，進行多元化銷售，農糧署也鼓勵加工廠商跟漁民進行契作，讓魚價趨於平穩，另外也支持業者參展，無論是國內外銷售展，均積極輔導業者參加，擴展國際市場，同時也跟工研院合作，打造水刀等漁產加工設備，並透過產學合作，進一步增強業者產能。

郭國文最後表示，過去境外勢力透過「假契作真統戰」，讓許多漁民損失慘重，農委會應協助平穩價格，產銷均衡，減少政治操作空間，「推動真契作顧漁民」，避免虱目魚品種外流被統戰色彩濃厚的外國廠商奪走國際市場的主導權，進而損害台灣漁特產的競爭力。