郭國文提出「力抗假契作、真統戰」　李武龍：不要將自己無能推給對岸統戰

▲國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍指出，農民的是農產品要能賣出去，且價格穩定有利潤，執政黨不要將自己無能，推給對岸統戰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對立委郭國文對農產銷售，提出「力抗假契作、真統戰」的說法，國民黨台南市第二選區立委參選人李武龍指出，農產銷售是多元化的，農民想得很單純，就是農產品要能賣出去，且價格穩定有利潤，執政黨不要將自己無能，推給對岸統戰，這對農民而言毫無實質幫助。

李武龍指出，政府要做的是幫農民拓展更多的銷售通路，而不是拿農產品作為政治議題的操作，唬弄農民，因為農業產銷失衡，就是政府失責，希望執政黨不要將自己的無能，推給對岸的統戰，這樣對農民而言，毫無任何實質的幫助。

李武龍也強調，他擔任台南縣區漁會理事長，對魚業產銷相當了解，更是在地的麻豆人，對農業產銷的問題也有深入的了解，郭國文將農漁業產銷失衡推給對岸的統戰，完全是自己無能而將責任推給別人的說法，因為農漁民產品要能順利銷售，需要擴大市場，不論是國內或者國外，只有擴大市場，農漁民才會有穩定的收益，而中國也是台灣農漁產品重要的市場之一，只要他們願意以合理的價格購買，為甚麼不賣，如果他能當選立委，一定會全力協助銷售台南的農漁產品，不論是中國或者其他國家的市場，都會督促政府全力打通，落實農漁民朋友的照顧。

郭國文指出，過去境外勢力透過「假契作真統戰」，讓許多漁民損失慘重，農委會應協助平穩價格，產銷均衡，減少政治操作空間，「推動真契作顧漁民」，避免虱目魚品種外流被統戰色彩濃厚的外國廠商奪走國際市場的主導權，進而損害台灣漁特產的競爭力。