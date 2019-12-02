鄭宏輝簽署承諾書　要帶「我們要喝乾淨水聯盟4大訴求」進立院

▲陳翠琴（右起）、鄭宏輝、彭桂枝，針對用水議題政策交換意見。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市『我們要喝乾淨水聯盟』2日前往新竹市立法委員參選人鄭宏輝競選總部，針對用水議題政策交換意見。鄭宏輝相當重視新竹用水議題，簽署水議題政策承諾書，並表示同意水議題政策的四項承諾，允諾進入立法院後，將為新竹市民做最安全的把關。

『我們要喝乾淨水聯盟』長期關注新竹水資源與飲用水議題，由聯盟的陳翠琴、彭桂枝發起2020立委候選人水議題政策承諾書，邀請新竹市立法委員參選人鄭宏輝對於新竹水議題政策進行允諾。

鄭宏輝2日正式完成簽署，並同意水議題政策的四項承諾。第一項承諾，爭取前瞻經費，建置廢污水專管，落實大新竹地區「飲排分離」及「灌排分離」，確保民眾飲水和食物的安全；第二項承諾，修改《水污染防治法》，要求廢污水不可排入飲用水源；第三項承諾，推動再生水工業使用政策（再利用政策）；第四項承諾，自來水公司公開每日供水資訊，讓民眾清楚自己的水源。

鄭宏輝表示，特別感謝『我們要喝乾淨水聯盟』對新竹水資源與飲用水的關心，這次簽署水議題政策承諾書，將針對污水問題做改善，包括建置廢污水專管、修改水污染防治法、推動再生水工業使用政策、自來水公司公開每日供水資訊。

鄭宏輝說，新竹用水議題是他一直以來重視的議題，讓市民有乾淨的好水可以飲用及確保食物的安全是最重要的事，未來他進入立法院後，將做出實質的政策行動，使市民能夠在新竹安心生活，讓新竹成為宜居的城市，為新竹市民做最安全的把關。

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