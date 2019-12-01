黃國昌「無懼恐嚇」2點回擊韓辦：若不是非法占用堆置砂石　怎會數度遭罰？





▲黃國昌回應韓辦。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）

記者袁茵／台北報導

立委黃國昌日前指控李佳芬父親李日貴的大通砂石行1998年在行水區盜採砂石，並由時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜關說、協調，使韓國瑜競選辦公室法律顧問葉慶元1日回應，不排除提告。對此，黃國昌1日中午召開記者會表示，請韓國瑜勇敢面對，別再躲在律師背後放煙霧彈。

黃國昌說，希望韓國瑜能夠自己站出來誠實面對，不要躲在律師背後企圖放煙霧彈，為什麼這樣說？第一，他於11月28日晚上就在臉書發文說明此案背景，但遺憾韓國瑜法律顧問卻刻意將「聯管計畫」與「濫用國家資源蓋新堤防為自家砂石場圈地牟取私利」混為一談，企圖移轉焦點。

黃國昌指出，事實上新堤防所圈出的地，就是由李佳芬家族違法占用開發為砂石場，事證如此明確，韓國瑜迄今不敢誠實面對，企圖放出煙霧彈模糊焦點，十分可笑。

黃國昌表示，第二，韓國瑜的顧問聲稱「占有是永遠不可能合法的概念」，顯然是在汙辱公民社會的智商。一般法律系的學生都能分辨「有權占有」與「無權占有」，「非法占有」與「合法占有」之不同。韓國瑜辦公室的顧問為了幫韓國瑜遮掩，竟然掰出如此欠缺基本常識的託詞，著實令人遺憾。請問韓國瑜辦公室，如果不是非法占用堆置砂石，當初怎麼會數度遭到裁罰？

黃國昌再次呼籲韓國瑜站出來誠實面對，不要躲在律師背後，企圖透過提起濫訴遮醜，他無懼此種恐嚇，「韓國瑜先生，站出來，我們公開辯論！」

其他人也看了這些．．．

►貪汙沒關到死！黃國昌爆韓國瑜砂石案關鍵人 遭通緝趴趴走

►「超過追訴權時效才敢嗆」 黃國昌批韓國瑜：格局低落禁不起考驗

►一切禁得起檢驗！韓國瑜嗆黃國昌：拜託立刻去按鈴申告



相關熱門新聞．．．

►黃國昌秀新公文！問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

►韓國瑜下毒誓「若貪污關到死」 柯文哲：不貪汙很困難嗎？

►韓國瑜毒誓「貪污關到死」 蔡英文：清廉是理所當然的事



►白白胖胖也是一種美