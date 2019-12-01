影／蔡英文哀怨鏡頭在「不能大吃」　幕後曝光拜託幕僚狂打包小吃

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文鏡頭前正經的模樣，國人都很熟悉，不過，「鏡頭外的小英」卻顯得神秘。總統幕僚范綱皓1日在臉書曝光一段總統「鏡頭外」的花絮影片，小英吃夜市攤販吃得入迷，還忍不住拜託幕僚幫忙打包小吃，因為有鏡頭在「不能大吃」。

范綱皓表示，每次只要拍片或逛夜市、掃市場，看到蔡英文吃美食，就覺得很療癒。他提到，總統去上陳美鳳的美食節目時，陳美鳳說，常常有人跟她抱怨，推薦的東西不好吃，「美鳳姊都會回答，東西好不好吃是一回事，每個人的口味不同，但是她看到小吃店老闆，為了煮一碗麵給我們，辛辛苦苦、汗如雨下，難道我們不需要給人家一點肯定嗎？」

范綱皓說，其實總統也是，面對人家拿給她吃的東西，或是人家帶她去吃的美食，她很少說不好吃，也很少挑食，總是說：「這個很好吃」、「這個我喜歡」。因為蔡英文認為，好不好吃倒是其次，重點是人家的心意。老闆們看到總統來，牛肉多放幾塊、小菜多切幾盤，代表人家對你的重視。

范綱皓分享，有時候當總統準備向小吃攤老闆握手致意時，老闆總是會擦一下油膩膩的手，總統也總是說：「沒關係啦！」，接著主動抓著老闆的手，說：「謝謝，你的東西很好吃！」

「民進黨能夠在2008年中的廢墟再次站起來，靠的就是小吃攤老闆們圍裙裡，掏出來那一張張皺巴巴、油膩膩的小額捐款。」身為小英幕僚，范綱皓感性提到，這麼多年了，蔡英文每一次看到這些努力討生活的小吃攤、夜市攤老闆，她總是會主動走向前去，跟他們致意。



范綱皓說，「小英的政治語言表達可能不是真的很庶民，但是，她知道，她投身政治，是為了什麼而來，就是為了回應那些曾經用皺巴巴、油膩膩的小額捐款，支持民進黨、支持她的人而來。」



范綱皓表示，這次曝光的漏網鏡頭，真心相信總統是覺得非常好吃，「因為鏡頭沒有在拍時，她又再次指著鍋貼跟小菜，對著幕僚說：這個一定要記得打！包！」