草地毯彩椒園　屏東九如農民鍾清泰種出產銷履歷彩椒

▲屏東縣九如鄉農民鍾清泰種出產銷履歷彩椒彩椒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣九如鄉農民鍾清泰種彩椒，地表種滿鋪地綠草，綠草如草坪般平坦，搭溫室種出來的彩椒保濕保肥不灑除草劑，也不怕雨水，且申請到產銷履歷驗證，保證消費者食安，近日開始採收，供應批發市場及超商通路，價格穩定。

60歲的鍾清泰原在台船公司上班，離職後開始種花。他說，早期都種天堂鳥及玫瑰花為主，種了將近35年，而冬季玫瑰就是在九如花班闖出的名號，但近年來暖冬現象，造成冬季玫瑰不再獨占市場，原本中部在冬季種不出來的玫瑰，現在一年到頭都有玫瑰，失去商機後，兩年前試圖轉型。

他表示，把原本種小鶴蕉約1.5分地全改成溫室，申請政府設施補助減輕負擔，去年開始試種，就有不錯收成，今年改變種植方式，斜網室栽種，只需單面採收，修剪枝葉較省工，而且自動滴溉系統，施用有機肥，更吸引人的是每行都佈滿地被植物，像大草坪緊緊密植在彩椒四週。

他指出，可能是無心插柳，原本這塊地就不灑農藥很生態，長出青翠草被，不僅保濕保肥，整個彩椒園一眼望去，如地毯般輕柔相當清爽。而一般彩椒主產期到農曆年後，但他搭溫室可以防止雨水，適當管理可以採收到6月份。

除了溫室彩椒，最近一塊種荖葉的田也改種彩椒，加上其他土地種青椒及茄子總共2公頃多，陸續要申請產銷履歷驗證，讓消費者更能安心食用。

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