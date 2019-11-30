東港籍漁船長「沖之島海域」疑中風　海巡啟動海空870浬救援

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣東港籍「金春號」漁船，在距離高雄約870浬的沖之島海域作業，黃姓船長突然手腳不聽使喚，出現疑似中風現象，海巡署獲報，立即出動偉星艦載著一位代理船長趕往救人，由於因海象差，無法將船長接上船，聯絡空勤總隊直升機吊掛，因風浪太大，兩度吊掛均無功而返，一路戒護該漁船返回東港，再船長送醫救治，結束驚險海上救援任務。

▲海巡署啟動海空救援作業到沖之島救援東港籍金春號漁船船長；圖空勤總隊直升機吊掛救援 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼金春號漁船救援作業。

海巡署艦隊分署11月24日上午07時20分接獲海巡署勤務指揮中心通報，指東港籍「金春號」漁船黃姓船長於沖之鳥北北西方232浬處（距高雄港870浬）疑似中風，經專業醫師評估須立即就醫，透過漁業署聯繫漁船家屬，家屬同意先將船長送日本就醫，惟船長離開該船後「金」船無其他具駕駛能力的船員，附近亦無友船可就近協助救援及開船。

▲▼救援。



艦隊分署在考量救援時效及「金」船後續航行安全，調派原訂執行臺菲海域巡邏勤務的偉星艦緊急出勤，並協調漁會調派代理船長至高雄港淺水碼頭登艦，隨即出發展開救援。

據悉，金春號漁船船上共有7名船員，包含1名臺籍船長及6名印尼籍船員，10月8日自東港出港。偉星艦於25日上午08時緊急出勤，27日00時許與「金」船會合，考量海象不佳（風力7-8陣風10級，浪高3-4公尺）及夜間接駁有危險性，先與船長達成共識，先持續隨船戒護。

並於上午07時38分，成功接駁代理船長至「金」船接替駕駛。經評估，船長身體極度不適，頭部暈眩且四肢無力無法行走，在惡劣天候下無法接駁，艦隊分署隨即緊急申請直升機吊掛後送；惟經過多次嘗試吊掛任務皆因海象不佳而失敗，最終仍由偉星艦戒護「金」船至貓鼻頭西北方23浬處，後續轉由高雄隊3552艇戒護該船駛返東港漁港後送就醫，順利完成這 次救難任務。

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