搭錯火車急開門！長腿高跟鞋妹跳月台「大翻滾」...網驚：差點穿越時空

記者陳崑福／屏東報導

日前一位女乘客從屏東縣潮州火車站搭乘火車前往高雄，卻搭錯往南的區間車，情急之下自己打開折疊式車門跳車，摔落月台，受到驚嚇自己爬了起來，整個過程被po上網，引來網友熱議，有人認為這樣做太危險；有人認為這種旅客可以開啟的折疊式列車何時才要淘汰，避免憾事發生。

▲一名女乘客搭錯火車，打開折疊式車門跳下車，相當驚險 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼跌落月台、坐起來。

這片乘客自行打開列車車跳車的影片，日前發生在屏東縣潮州火車站附近，有一位女性乘客欲搭乘108次列車北上，卻誤搭3501次潮州往枋寮的列車，女乘客在列車剛啟動不久，發現方向不對，搭錯列車，情急之下，打開列車車門自行跳車，跌落月台，翻滾一圈後自己爬，提著行李離開。服務人員發現，上前關心詢問她是否受傷，她表示沒有大礙。

▲▼坐起來、離開。

台鐵局屏東站長董阿成說，從影片上看，這位女乘客跟著列車行駛方向打開車門跳下，才能避開跌落月台、甚致鐵軌的危險；如果跳落方向和往列車行駛不同，情況就很難逆料。

他表示，乘客可以自行打開車門的折疊式列車已經很少在行駛，當天這班列車，由潮州開往枋寮站，剛好是折疊式車門的列車，又因乘客誤搭，才出現這險象環生鏡頭，籲請乘客搭乘列車，告知列車長或服務人員，到下一站下車再改搭乘，不要擅自打錯列車門跳車，確保乘車安全。

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