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萬丹甘蔗祭文化　「上可祭天＆下可養民」…甜甜蜜蜜

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▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 ；圖坐牛車（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉是甘蔗的故鄉，百年來居民生活皆與甘蔗息息相關，萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，利用87年歷史的甘蔗育種場當活動的平台，集合鄉內各音樂社團，及相關製糖文化，營建社區延續這項傳統文化，吸引1500多位民眾參與，相當熱絡。

▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼與會來賓、牛車載甘蔗。

　▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 。（圖／記者陳崑福翻攝）


台糖萬丹甘蔗育種場，為台糖培育蔗糖品種的重要研究場所，其育種技術、研究成果與世界產糖先進國家並駕齊驅，也孕育出早期萬丹鄉的蔗糖文化。場內共保有1700多株甘蔗品種，另有2棵百年的罕見孔雀豆樹。

▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼寫書法、表演。

▲萬丹鄉采風社於11月30日起一連兩天，在萬丹甘蔗育種場辦理第22屆甘蔗祭文化活動，吸引許多人參加 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年的活動，除將鄉內的北管、聖樂團和藝陣文化融入其中，還有坐牛車踅甘蔗園、剖甘蔗、削甘蔗、烤甘蔗、傳統黑糖製作、糖蔥表演，以及親子甘蔗園寫生活動，讓民眾了解蔗糖產業與生活息息相關。

另外，在育種場內有甘蔗育種導覽、萬丹線五分車的故事解說，並讓小朋友與會來賓好友一起寫糖詩祈福文化活動，展示「甘蔗上可祭天，下可養民」的祭典儀式。而傳統習俗中，祭天拜地時用全株甘蔗，結婚歸寧也用甘蔗，表示有頭有尾，祈求婚姻能白頭偕老，了解蔗糖產業結合文化創新，讓更多人認識萬丹的文化。

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