男與友人聊天突然「全身抽搐＆臉部扭曲」　心臟病發！警急救援

▲屏東警分局新鐘派出所員警將張載回派出所等候救車救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉張姓鄉民日前和友人在萬丹鄉新庄活動中心聊天，忽然全身抽搐、臉部扭曲，疑似有心血管疾病，友人立即跑到附近的屏東警分局新鐘派出所求助，警方趕到，發現該地點尋找不易，先以警車載回派出所等候救護車，期間，還將觀察到情況告訴救護人員，送醫急救，讓他的家屬相當感激。。

新鐘派出所李姓員警於日前接獲徐姓民眾親至派出所表示，其59歲的張姓友人在萬丹鄉新庄活動中心與人聊天，忽然他全身抽搐、臉部扭曲，疑有心血管疾病。

李員獲報後，即通知119救護車到場，並與報案人共同前往上址察看，但心想該處位置搜尋不易，遂以警車載送病患他回所安置，等待救護車期間，期間，李員觀察張男症狀、記錄發作時間等，俟直至醫護人員到場後告知狀況，最後送至屏東基督教醫院急救，事後張男家屬表示非常感謝警方熱心及細心的協助，進而防止了不幸意外發生。

屏東警分局李員貼心為民服務的舉動，更是「聞聲救苦」好菩薩，生命安全刻不容緩，鄉親如有緊急需要時，警方一定會提供必要的協助，也提醒民眾，最近天氣轉變，日夜溫差漸漸變大，如有罹患心血管疾病的民眾要注意身體保健，以免發生危險。

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