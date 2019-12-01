屏東年輕夫妻餐飲業轉型　返鄉務農種出第一名苦瓜

▲屏東縣新園鄉的許峻彰和周姿吟夫妻，種出第1名苦瓜 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

住在屏東縣新園鄉的許峻彰和周姿吟夫妻，兩年前才從餐飲業轉型返鄉種苦瓜，在父親許文銘的教導下，今年參加苦瓜比賽，初試啼聲，就打敗許多前輩得到第一名，證明用心經營努力學習，不管種幾年成果總會令人刮目相看。

原在餐飲業工作的許峻彰，今年25歲，在長輩鼓勵下返鄉務農。他說，父親長期種水稻、紅豆，他希望改種更具經濟型作物，朋友介紹種苦瓜，獲利還蠻穩定。於是開始到農改場上課，請教專業人士管理方法，增廣見聞，兩夫妻報名農業大學，也認識許多從農的年輕人，彼此交換務農的心得及經驗。

許峻彰說，申請政府的網室設施補助，減輕不少負擔，以白玉苦瓜為主，套袋讓果皮顏色更鮮白，施用有機肥，依照規定用藥，申請到QR Code，果肉厚實細緻，表面米粒粗大口感鮮甜，清洗冰鎮即可鮮食，微苦中帶出甜味，舌蕾間跳動的美味才是真苦瓜。

他們每天清晨5點多上工，平均2天採收一次，每次約上千斤，採收後分級包裝，送果菜市場販售，都有固定販運商採購，肯定他們栽種出高品質苦瓜。

農糧署南區分署長姚志旺表示，許峻彰及周姿吟兩夫妻用心經營，在父親教導下，種出第一名苦瓜，值得很多想從農的後輩學習。

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