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華聞快遞／浙江興建未來交通科創中心　簽約首批共建科研平台

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▲浙江未來交通科創中心啟動。（圖／中新社）

▲浙江未來交通科創中心啟動。（圖／中新社）

《浙江》興建未來交通科創中心　簽約首批共建科研平台

浙江未來交通科創中心29日在杭州正式啟動，此外，首批共建科研平台也在當天簽約完成。據悉，該中心將以重大交通科技研發和重大科技成果轉化應用為主線，聚勢協同創新，智領未來交通。（中新社）

《江西》前10個月為企業和個人社保繳費減負70.76億元人民幣

江西全省今年1-10月減輕企業和個人社保繳費負擔70.76億元（人民幣，下同），其中企業職工基本養老保險為56.87億元，工傷保險為3.39億元，失業保險則是10.5億元。（中新社）

《廣東》中國石化最大在建煉化項目油品管輸通道將建成投用

廣東湛江市發展和改革局29日透露，中國石化最大在建煉化項目「中科煉化一體化項目油品管輸通道建設」進入收尾階段；目前，該管道工程廉江至北海段已通過水聯運測試。（中新社）

《浙江》杭州直飛埃及開羅航線正式開通

杭州蕭山國際機場於29日18時55分迎來首個北非航班，從埃及開羅起航的埃及航空MS953航班搭載了近300名旅客，穩穩降落杭州機場；至此，杭州直飛埃及開羅航線正式開通。（中新社）

▲埃及航空MS953航班降落杭州機場。（圖／中新社）

▲埃及航空MS953航班降落杭州機場。（圖／中新社）

《貴州》貴州茅台6天市值蒸發超千億人民幣

貴州茅台股價座日盤中大跌逾5%，成交金額超90億。據北京青年報報導，貴州茅台前不久流通市值登頂A股「市值王」寶座，但此後，貴州茅台陷入持續調整之中，從最高點1241.61元，已回調逾百元。（北京青年報）

《北京》滴滴發布新產品　新系統可讓乘客的出行時間可下降30%

據中國之聲報導，滴滴順風車前幾天陸續在哈爾濱、太原等城市上線試運營。據悉，滴滴出行在順風車產品中，引入了失信人篩查機制，可公開查詢到的失信被執行人無法註冊成為順風車車主，此外，拼車也採用自主研發新系統，讓乘客的出行時間可下降30%。（中新社）

《山西》山西立法促科技成果轉化　推動經濟轉型發展

為解決科技成果轉化的難點、痛點、堵點等問題，山西新修訂《山西省促進科技成果轉化條例》，立法促科技成果轉化，高效實施創新驅動發展戰略，推動經濟轉型發展。（中新社）

《湖南》湖南茶油首次將自主品牌出口美國

長沙海關日前透露，由湖南大三湘股份有限公司生產的1440千克食用茶油，經衡陽海關檢驗合格，於11月25日從廣州白雲機場空運出口美國。據悉，這是湖南省食用茶油首次對美出口的自主品牌產品。（中新社）

▼湖南茶油首次出口美國。（圖／中新社）

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