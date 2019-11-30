華聞快遞／廈門成「海歸」創業熱門城市：優惠政策、投資環境成焦點

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》廈門成「海歸」創業熱門城市

來自全球14個國家和地區的20多位海外留學人才，28日在廈門與30多家企事業機構展開「面對面、一對一」的對接洽談。廈門市人力資源和社會保障局指出，此次受邀前來對接的海外人才，學歷層次高，其中有博士學位的佔九成，還有幾位是雙博士。（中新社）

《上海》上海節能環保產業投資促進服務平台成立

上海節能環保產業投資促進服務平台揭牌儀式27日在花園坊節能環保產業園舉行。揭牌儀式上，上海市能效中心等多方共同簽署協議，承諾共同推動上海市節能減排工作不斷向縱深發展，共同助力製造業綠色改造升級、產業高質量發展。（中新社）

《山西》山西稅務領域信用體系建設成效顯著

大陸國家稅務總局山西省稅務局稽查局表示，該局將稅收聯合懲戒工作作為稅務領域信用體系建設的基礎性工程，規範運行、狠抓落實，截至目前，全省稅務系統共公佈重大稅收違法失信案件136件。（中新社）

《河北》河北26條舉措支持生物醫藥產業高品質發展

河北省人民政府新聞辦公室召開記者會，公開發布了《關於支持生物醫藥產業高質量發展的若干政策》，《政策》從破解產業發展的瓶頸制約、加強新藥研發和技術創新、支持企業做強做優、優化產業發展生態等四大方面提出26條政策措施。（中新社）

▼河北省。（圖／CFP）

《湖北》湖北全面取消公立醫療機構醫用耗材加成

11月30日起，湖北所有公立醫療機構全​​面取消醫用耗材加成，實施調整後的醫療服務價格，這標誌著湖北公立醫療機構醫用耗材逐利機制退出歷史舞台。（新華網）

《雲南》截至10月底雲南省共建設5G基地台約1200個

今年是5G商用啟航之年，雲南加快佈局5G網路。截至10月底，中國三家基礎電信企業在該省建設了約1200個5G基地台，涉及16個州（市），主要位於行政中心、旅遊景區、核心商圈、重點院校、重點醫院、交通樞紐、工廠園區等。（新華網）

《福建》福建省推廣自貿試驗區第七批20項改革創新成果

為進一步發揮自貿試驗區在堅持高質量發展中的引領帶動作用，福建省政府近日研究決定，在全省複製推廣福建自貿試驗區第七批20項改革創新成果。（新華網）

《江西》江西全力推進扶貧資金統籌整合

江西省財政廳指出，截至2019年第3季末，江西24個國定貧困縣計劃整合資金規模64.41億元（人民幣，下同），實際整合資金規模63.8億元，實際整合率99.05%；已完成支出資金規模52.76億元，實際支出率82.7%。（新華網）

▼江西省。（圖／CFP）