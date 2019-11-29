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華聞快遞／購房有補貼！江津區2019年房交會下週五開幕

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▲▼重慶過去五年生產總值年均增長10.8%。（圖／CFP）

▲重慶市。（圖／CFP）

《重慶》購房有補貼！江津區2019年房交會下週五開幕

據江津區消息，江津區2019年房地產展示交易會（後簡稱房交會）將於12月6日9點30分在濱江新城江津市民廣場開幕。本屆房交會將持續到2020年2月8日。在此期間購房可享受契稅補貼、免繳不動產登記費等諸多優惠。（新華網）

《北京》北京前十月新設外資企業達1356家　服務業企業佔​​95.9%

北京市商務局指出，今年1月至10月，北京市新設外資企業達1356家，其中服務業新設外商投資企業1301家，佔全市新設企業的95.9%。 （中新社）

《四川》四川省區域經濟協同發展研究中心成立

四川省區域經濟協同發展研究中心近日在成都掛牌成立。該中心將聚焦區域經濟協同發展中的重大問題深入開展研究，面向全省提供高品質決策諮詢服務，同時匯集一批專家人才，著力打造成為知名智庫品牌。（中新社）

《上海》上海自貿區臨港新片區發布產業地圖　逾150億投資項目簽約落地

在上海自貿試驗區臨港新片區揭牌100天之際，中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區管委會發布《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區產業地圖》。同時，7個重大產業項目簽約落地，涉及總投資超150億元（人民幣）。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海。（圖／CFP）

《廣東》廣州海關今年以來查獲水上走私案506起　總價值逾45億元

廣州海關28日指出，今年以來廣州海關在珠江口水域開展一連串水上緝私專項行動，共查處走私案件506起，總案值45.56億元人民幣，查獲走私成品油10790.1噸、凍品7874.1噸，多批走私燕窩、電子產品、汽車切割件以及麻黃鹼、止咳水等走私貨物和違禁品。（中新社）

《江蘇》江蘇最新消費調查報告出爐　居民過半收入用於消費

28日，江蘇省消保委發布江蘇城鄉居民消費現狀調查報告，2018年江蘇省城鄉居民將五至六成收入用於消費，首先是提高生活品質，其次培養子女、增加收入和健康。（中新社）

《西安》重磅！西安市發布21條政策支持「三個經濟」發展

西安市28日發布了支持「三個經濟」發展的21條政策。據悉，為支持「三個經濟」補短板，此次發布的21條政策是西安市現有相關政策的升級版。新政策將通過1∶1配套資金，支持重點區域和領域突破發展。（新華網）

《陝西》陝西：發展鄉村產業助力鄉村振興

陝西省堅持把發展鄉村產業、促進產業振興作為推進脫貧攻堅、實施鄉村振興戰略的首要任務，實施特色現代農業產業「3+X」工程，圍繞農村一二三產業融合發展，持續深化農業供給側結構性改革，全省鄉村產業蓬勃發展。（新華網）

▼陝西省。（圖／CFP）

▲▼陝西西安。（圖／CFP）

ET快訊
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