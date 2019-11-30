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東森一路走在最前面　ETtoday新聞雲副董事長馬詠睿

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▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）
2018年10月12日《聲林之王》盛大推出，不但成功創造話題，更以台灣有史以來單集最高製作成本的投資，為沈寂已久的台灣選秀綜藝節目，注入一劑超級強心針！領導、創新一直是東森集團努力追求的目標，更是長久以來東森人所引以為傲的企業價值！

2001年兩岸三地五家電視台，共同攜手展開「用愛接力，20小時搶救生命」捐髓行動，開啟了台灣與大陸傳媒合作Live轉播的先例，也打響了東森在全球華人媒體的領導地位。自此，東森就一直走在最前面，帶動兩岸媒體的交流合作：包括和大陸22家電視台締結為姊妹台，大陸電視台爭相到東森新聞取經；「東森購物」，也成為大陸各省市電視台的學習樣本，紛紛跨海延攬東森購物人才。鼎盛時期，大陸各省台、衛視的「東森購物同學會」，竟高達100多人。就是小朋友最喜歡的「YOYO TV」，也紛紛在大陸各地複製開來。這些現象，在在顯示東森一直站在領頭羊的角色，引領所有華文媒體的發展。
▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

東森領頭羊 引領兩岸媒體發展
近年來，由於兩岸媒體市場經濟規模不同，大陸媒體在業務預算強力支持下快速發展，甚至超越台灣媒體；但是在創意方面，東森還是一直不落人後，《聲林之王》就是一個很好的例子！創造這些傲人成績的關鍵，就在於東森有一位戰鬥力十足、被戲稱如同「過動兒」的老闆王令麟。他的領導風格和個人魅力，讓東森一直站在領導的地位，不斷地創造、不斷地翻新、不斷地尋求突破，如同他再三強調的東森精神：「快速行動、打破常規！」也成為所有東森人奉為圭臬的行事準則。隨著科技發展帶動媒體環境快速變化，電視媒體與網路媒體出現黃金交叉；王令麟總裁毅然決然投入新媒體事業，啟動東森下一波成長的新動能。以新媒體、新零售，加上線上線下的虛實整合再戰江湖，勢必會為整個集團，乃至於台灣，開啟全新的一頁。企業經營不進則退，相信藉由這樣的整合，把老舊的、傳統的思維模式，做一番徹底的突破，讓新型態互動的連結，串聯服務、整合虛實，才能贏得未來。而這也正是東森長久以來，一直能夠引領整個產業發展的重要關鍵。
▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

東森眼光獨到 跨足美容保健領域
現在的東森，已經從傳統以媒體產業為主體，跨足到美容保健的領域，這正符合全世界邁向老年化、少子化的趨勢。尤其醫療愈來愈發達，人類壽命一直在增長，每個人都希望能夠美美地、健康地活下去，如何「保養、凍齡、保健」成為重要課題；所以集團鎖定美容、保健的發展方向，王老闆可說是眼光獨到。

2019年，東森新媒體也嘗試大膽改變，推出以女性為主題的電商模式，希望成功將ETtoday新聞雲的流量變現，「同時也配合集團自營商品發展,開拓新形態的網紅電商模組，這又是一項新的挑戰。
▲▼東森登峰雲ETtoday（圖／ETtoday）

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我很榮幸從1998年加入東森，在東森大學、研究所一路學習成長，見證並參與東森引領華文媒體前進的歷程。迎向未來，不論在新媒體、新零售，還是線上線下的整合，仍將持續深化兩岸合作，優勢互補，共創屬於全體東森人的榮耀！

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