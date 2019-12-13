東森品保就是全面品質保證　東森購物經理謝端晨

2003年在因緣際會下，進入東森購物品保部門服務。三年後，在小巨蛋第一次與王總裁近距離接觸，並有幸從總裁手中拿到東森Family獎。獎的意義，在於肯定大家如親人般，一同為東森打拼。

進入東森購物前，從事的是紡織業，對於布料的特性、染整及織法有一定了解。原本以為依靠先前的這些經驗，在檢驗商品時可以駕輕就熟；但實際上線作業後，發現跟想像中有很大的差別。雖然之前的工作也需要收取廠商提供的檢驗報告，來判斷商品是否跟訂購之初的要求相符；但在東森品保，不僅需要判讀相關的檢驗報告，還需要對國家法規有一定的認識跟了解。例如：一般商品的「商品標示法」、保護消費者的「食品安全衛生管理法」、「衛生安全管理法」、乃至商品檢驗及各類別商品禁用成份或最高含量，這些都是從未接觸了解的，全部都要從頭學習。尤其為保護消費者，政府對於日新月異的商品及技術，相關法規也經常會隨之修改；所以我必須時時關注政府各部門發布的法令修改資訊，並提前通知公司相關單位和廠商配合。

學會理直氣和樂在服務

雖然是制式的品保作業，然而在公司這段期間，我有兩個最大的收穫和體驗：





請繼續往下閱讀...

一、品保與公司常見的會計/財務/法務/稽核單位特質一樣，往往就是一板一眼、說一不二。但這十多年的學習下來，我發現幕僚單位其實也是另一種形式的「服務業」。默默在背後服務與支援公司強大的業務團隊，使他們沒有後顧之憂；另外也同步服務及輔導廠商，使商品得以順利銷售。只會說「不」的品保，充其量只能稱之為品檢的品管。東森品保的價值在於：如何找出方法、解決問題。因為，說「不」永遠都是最簡單的，但個人或部門卻不會因此成長，能夠與時俱進並符合法令的品保，才能彰顯價值。

二、理直氣壯、還是理直氣和？來到東森品保最大的收獲，便是學習到「理直要氣和」。因為業務屬性的關係，常常需要與廠商或業務單位，在品質及法規上做激烈的爭辯，有時會因為情緒上的字眼，導致雙方都出現負面情緒，而無法就事論事。例如：廠商會疑惑，別的通路可以，為何東森不行；或是以前不需檢驗，現在為何要多一道檢驗等等。其實只要仔細了解法規，廠商就會知道問題所在，但少數廠商不是一知半解、不求甚解，就是只注意對自己有利的部分。這時，品保就要負起輔導廠商的功能，把他們導向正確的方向。職場上「理直要氣和」，學習聆聽事情或問題的本質，千萬別因為「情緒」影響工作。





目前品保部門人員分別於兩個地點作業。總部的品保人員工作內容為：商品上架販售前的檢驗作業，商審會提報完後，廠商依照商審會結果，將相對應規格的商品送至總部，進行第一階段商品檢驗流程，品保人員核對商品規格、品質、組合、件數、中文標示、包裝及檢驗報告的收取，待商品完全符合規範後，方能通過檢驗。而倉庫品保人員工作內容為：檢驗入庫商品，廠商將商品送至桃園倉庫後，進行第二階段檢驗流程，檢驗項目及方式與第一階段流程類似，不同的是因為入庫商品數量較多，所以是使用MIL-STD 105E表進行抽樣檢驗，商品待檢驗合格後才能上架，而商品有瑕疵時，品保人員也需要依照法規及公司規定輔導廠商進行缺失改善。

不只品管 而要全面品質保證

品保部成立之初是以品質嚴選為中心思想，所有的品保人員都以追求品質標準為目標。過去大多數人對於品管的概念仍停留在檢驗商品，即品質是經由檢驗出來的，也就是QI (Quality Inspect)；因此廠商為了製造出品質優良的商品，不斷的增加檢驗人員，藉以將不良品挑出，這是工業時代初期的觀念及做法。現今消費意識抬頭，人人重視品質，靠大量人力檢驗不僅沒有效益，也無法滿足品質需求，所以業界開始有所謂品管 (Quality Control 品質管制 )及品保(Quality Assurance品質保證)，及TQA(全面品質保證 Total Quality Assurance)、TQM、六個標準差(6σ，即各大電子廠使用的規範) 等，來提升並確保商品品質。





品保部從一開始以檢驗為主的品管 (Quality Control)，目前也已逐漸演變為以輔導廠商為主的品保(Quality Assurance)。因為唯有協助廠商找出問題所在，才能依照PDCA方式完整解決問題，避免異常狀況一再發生。品保最終的願景是發展全面品質管理TQM (Total Quality Management)，也就是全公司以顧客滿意為導向，進行全面品質改造計畫。這需要公司的全員參與，從高層主管的了解、支持與承諾，到內部所有員工的積極響應，讓品質改善的火花由點(個人)、到線(部門)，再擴及到面(全公司)。改善的熱度也不能一時興起，必須堅持到底並持之以恆，這樣才能維持商品品質的穩定，達到「東森嚴選」的要求，進而保障公司會員的權益，創造公司最大獲益。