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東森是一展長才、盡情揮灑的最佳舞台　東森購物電子商務事業部執行長楊俊元

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▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

大學畢業後的第一份工作就是當律師，近十年的時間都是待在律師事務所。期間有幸承辦了台灣當時最大的公共工程案件「台灣高鐵」、「雪山隧道」等，案件標的動輒數十億、百億元以上，每日都沉浸在六法全書、法院判決、合約文字的世界裡；同時也面對形形色色的當事人，民事、刑事、行政案件，葷素不拘。一個契機之下，進到東森購物，來到東森集團的大家庭，當起法律人所謂的in house。突然之間，有大至數億元的投資購併、千百萬元的合約，也有小至數百元的消費爭議，更有許許多多光怪陸離的客訴，開啟了和過去不一樣的眼界。其中最可貴的是，遇到真心提攜指導的長官，和一群一起交心工作打拼的好伙伴！

轉換職涯從律師到企業法務

在東森的法律人職涯裡，十多年來歷經經營權變動、三天開台、開台斷訊、苗檢事件、頻道上下架等戰役，樁樁件件，都是當時新聞媒體的頭條。身為法律人，能參與其中一役都屬難得，我無役不與，何其有幸！

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

上了十多年的「東森學堂」，參加了無數場的會議、也寫了許許多多的報告。不諱言，剛開始會覺得很多會議太冗長，也與自己的工作無關；但十多年下來，透過大量的會議和報告、頻繁的參與和熟悉公司事務，不知不覺中，竟也埋下了「換工作」的種子，就此脫下一身穿了二十年的律師法袍。

總裁及長官做了一個出乎眾人意料之外的決定，讓我從法律、文字的工作，轉換跑道負責電子商務事業部的運營。從此，數字、數字、還是數字！

請繼續往下閱讀...

轉換跑道　從法務到電商運營

官司一打往往數年，結果操之他人之手；做業務就不同了，每月、每週、甚至是天天都有比賽結果。尤其是一分耕耘一分收穫，肯付出努力，也往往有甜美的果實。2018年11月11日，東森購物ETMALL創下開站以來，破億元的單日最高營業額，還有單日賣破千台的IPAD和IPHONE的紀錄。當然,這一路要感謝電視通路、行政幕僚等部門的協助，更要感恩有一群肯陪我打拼的網路團隊。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

相信，就會有奇蹟　如鷹展翅上騰！

在東森，從年少輕狂到現在的不惑之年，從一開始的貢獻法律知識到現在的電商運營，一路走來，多所成長。但我從總裁、長官、同事們身上學到的更多，舉凡決策掌握、商業判斷、談判技巧等，這些都是書本上學不到的。尤其總裁認真打拼的意志力、關鍵時刻的決斷力，更是令人折服。

東森，肯給機會、樂於嘗試、容許犯錯，只要知錯能改。對於有夢想、有抱負、有才能、肯努力的人，東森是最好一展長才、盡情揮灑的舞台！

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