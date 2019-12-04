領導人的高度與決心　東森國際董事長廖尚文



每一個成功的企業或集團，一定有一位非凡的領導人。從東森集團的發展歷程來看，更是印證了領導人的重要，因為東森集團的王總裁，正是這樣一位卓越非凡的領導人。

自從1994年8月追隨王總裁迄今已近25年。雖然不是最早一批進入集團的幹部，一路走來卻也幾乎經歷了集團發展的所有大小事。從1995年「遠東倉儲」(後改名「東森國際」)上市後，在王總裁的帶領下，陸續展開多角化的投資，涵蓋物流、有線電視、媒體、休閒旅館、行銷等領域，建構了東森集團的基礎。尤其是在有線電視系統(MSO)、「東森電視」與「東森購物」的經營，績效卓著，成果輝煌，也創造了東森集團的高峰。

2007 東森跌入谷底



2007年的力霸集團發生營運問題，以致嚴重影響了處於高峰的東森集團。尤其是王總裁遭遇巨大波及，成為最大的間接受害者。我身為被告之一，常有機會與王總裁一起出庭，每當看到王總裁帶著手銬出庭，總是無限感慨與不捨。不過，在庭上看到王總裁為了公司及員工的利益據理力爭，以及為了捍衛自己的清白大聲辯護，所表現出來的堅強毅力與決心，總讓我深深感動，也佩服他無畏無懼的勇氣與魄力。





王總裁常常自嘲他四進四岀監獄，無人能比。其實，我相信沒有任何企業領導人能像他那麼有毅力、那麼堅忍，而且堅定的把他在獄中的時間，全部花在如何讓他的企業能夠維繫不墜、能不影響員工生計、能不因領導人無法親自視事而致分崩離析。我也相信在那段時間裡，集團各公司主管幹部都深受感召，而兢兢業業、盡忠職守，只等總裁出來帶領大家再創高峰。





2019 東森再登高峰



王總裁在靈修之後，有了更堅定的信仰與信念。三年多來每月定期帶領所有幹部為集團所有公司、同仁及家人祈福。雖然不是每個人都有共同的信仰，但他念茲在茲的都是祈願集團各企業的發展、同仁和家人的健康，相信所有幹部都能感念在心。說了這麼多王總裁，主要是想表達東森集團的同仁何其有幸，東森就像是一個大家庭，這位大家長重視基層員工福利，時時鞭策並激勵主管幹部，公益更是不落人後。他不僅為著集團的發展運籌帷幄，還不時衝到第一線，感動客戶、感動夥伴，更感動所有追隨他的幹部。

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2019年將會是東森集團再登高峰的起始。新媒體、新零售、線上 / 線下整合是集團發展的主軸，再輔以AI大數據、消費者畫像、全通路整合行銷的運用。





集團各企業皆依此策略方向，訂立了未來三年的KPI，全力向前衝刺。我們有更 遠大的目標要追求，我們也需要更多優秀的年輕人加入我們的登峰行列。領導人的高度與決心是一個企業集團發展之所繫，相信在王總裁帶領之下，東森集團將會有更多上市公司的誕生，也將會成為最大規模、最有效益、最有價值且在高峰上傲視群雄的線上/線下全通路集團。