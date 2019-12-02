　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

「耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大 國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。」   ——【創世紀 12-22】

對我來說，「東森」這兩個字，超過「王令麟」
一路走來，我是用生命在經營事業，「東森」就是我一生的志業，照顧好員工，對得起股東，服務好客戶，讓大家都喜歡「東森」這個品牌。我不在乎以後人家記不記得「王令麟」，也不必提到「王令麟」，只要「東森」好，我心滿意足。我不是天才，不愛讀書，也不是銜著金湯匙出生的企業家第二代。我是從小在司法眷村長大的頑皮孩子，在學校打橄欖球和在外打架的狂飆少年。畢業後，我在家族企業裡，從基層倉庫管理員開始做起，久了總會有意見不合的時候。我父親說：「天下是我打的，在公司你就聽我的，我說了算，沒有討論空間。」他還講：「你 真覺得你有能力的話，有本事你就自己去做，自己出去闖闖看。」這話我父親當年跟我講了三次，第三次我就決定離開他了。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

知子莫若父，父親的一句話，激勵我要走自己的路。我想，他也知道這個兒子向來是不服輸的。

「認真」和「真誠」，是我經營事業的不二法門
我27歲至38歲和友人合資建築業，賺進了好幾桶金，其中第一桶金是母親借我十萬元而賺到的。38歲那年，滿腔熱血，決心開創屬於自己的大事業。我看到台灣傳統產業的窮途末路，也看到台灣在媒體亂象中趁勢而起的契機，就這麼一腳闖進了媒體產業。今天回想起來，其實這都是上帝的安排。一直以來，我很真誠 (The one with integrity)，我就是我，我做我自己。牧師後來也告訴我：「神要你做一個真誠的人，上帝要大大的來用你。」我相信上帝愛我，信仰真是給我很大的力量。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

「認真」和「真誠」，是我經營事業的不二法門。有人說我很霸氣，但我告訴自己要爭氣，我對自己一直很有信心，正因為起步晚了，正因為以前書讀得不夠多，我要比別人更認真、更拼命。人家上班,我們也上班；人家下班，我們繼續開會；人家睡覺，我們才回家。

剛開始，雖然也不懂媒體，東森電視當年剛成立的時候，我們還跟中視借 攝影棚，三家電視台的主管們五點鐘就下班了，我們跟所有業務記者開會開到十點。我說：「拚了，三年內把無線台幹掉。」

甚至之後東森電視台搬到忠孝西路一段四號，還有過一個笑話。所有台北計程車晚上要載客，除了酒店，我們樓下車最多，因為那棟大樓晚上會有幾百人下班從那裡出來。經常我們晚上吃完便當，開會到九點十點吃宵夜，所以運將們都會風聞而來在樓下排班，笑話一則，但事實確是如此。就是勤奮的工作和持續不懈的努力，讓我們一路走到今天，不要小看這簡單的幾個字，卻有著無比的尊嚴和智慧在其中。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

請繼續往下閱讀...

不試，是人生最大的失敗
1999年我們開展購物版圖，不只是嗅覺，也是個性使然，因為有這麼多人要吃飯哪，做老闆的壓力真的很大。不試，是人生最大的失敗；夠膽，就會贏。只有持續看向前方、看著遠方，才會看到未來。

2000年我們跳脫傳統媒體的思維，成立ETtoday，雖然後來被凱雷賣掉，2011年我再把當年的班底找回來。我在會議上說：「我要超越udn聯合新聞網！」那時udn已經上線十年，擁有1,000萬流量！很多人笑說，老闆你瘋啦。我說我是個戰將，我是個勇於挑戰的人，我要挑戰第一名；因為台灣市場小，內容產業只有第一名、第二名，沒有第三名，要找就找那個最強的。當時台灣網路媒體第 一名是udn，我就鎖定udn為目標。我問他們，多久可以超越？他們說八年吧！我說努力，結果我們不到三年就達標。

ETtoday後來是怎麼起來的？太陽花學運的時候，總編輯跑來問我，學生霸佔立法院老闆你怎麼看？我說：「支持學生，年輕人有想法，讓他們說話。」他楞了一下，但就這樣，那個流量，呼，我們就上去了，蘋果也上去了，聯合、中時都 下去了。新聞就是要站在浪頭上，你不能去逆著潮流，那就沒了。所以， ETtoday 今天已成為年輕人最喜愛的媒體，也是台灣及全球華人第一名的社群新聞媒體。

現在我們ETtoday的流量1,700萬，蘋果1,300萬，我們營業額一個月已經做到 8,000萬，蘋果跌到不到4,000萬。如果你問我，下一個目標對手是誰？網路新聞現在看起來沒有什麼對手，但也正因為這樣，我們自己要自強。臉書現在也要做新聞哪，四處物色新標的，買新聞、買內容，我們已經在思考要不要賣給他，結論是我們的內容一定會賣給他，我也希望他來買，我們既做內容，也做平台。

媒體要不斷發掘未來市場，ETtoday經營年輕讀者，同時發展新的商業價值。做新聞、賣廣告流量，是所有新聞媒體都在做的事，我們則試圖從流量和影響力找到創新的商模。我們發展內容IP，與量子娛樂合作「聲林之王」，透過娛樂將台灣品牌行銷到國際；我們發展寵物雲，從線上百萬寵物雲社群，發展到線下實體店，做線上線下零售；廣告模式也打造獨特競爭力，從線上廣告，整合到線下的交通媒體北捷廣告、樓宇廣告，真正協助新聞媒體，找到有效的廣告整合服務專案。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

當初做「聲林之王」，是名製作人王偉忠來找我，告訴我台灣已經十年沒有新歌手，流行音樂出現斷層，而 ETtoday 又特別受到年輕人喜愛，於是我們斥資上億的節目製作與行銷成本，打造國際級水準的「聲林之王」大型歌唱選秀節目，為年輕人提供一個夢想的舞台，也感動了蕭敬騰、林宥嘉兩位導師加入，一起帶領年輕人走上國際舞台，也得到金鐘獎最佳綜藝節目獎的殊榮。

工作，讓我很快樂，也活得很帶勁
拚，是我的日常生活，也是自己愛做啦。我常常自我解嘲，愛做自己做死算了，所以我死的話，我要死在會議桌上，開會的時候很興奮，死在我的戰場上；再不然，我喜歡運動、打球、爬山，忽然一下心肌梗塞走了，也很爽；第三種就是跟我的幹部朋友把酒言歡，猝死了，多麼瀟灑。死了，我也什麼都不辦，蓋棺就埋 了。

所以中國字很有意思，活動、活動，人「活」著就要「動」啊，你不動怎麼活？尤其身為企業經營者，你就是不斷的做；所以我也要求主管，我給你們的mail，不論假日，48小時內一定要回我。今年過年時，我發mail，發現怎麼半天都沒人回，最後秘書回我說：「老闆今天是大年初一。」我忘了，除夕放一天初一放一天，到初二我還沒收到mail，就很不習慣。

商場勝敗，有起有落，很正常；但有時候我覺得我明明可以把這件事做好，或做得更好而沒做好，就會很自責。我每天都在動腦筋，都是把公事想在前面，找不同的專家解決問題，這樣的工作，讓我很快樂，很有成就感，也活得很帶勁。

信仰的力量，讓我重新站起來
2007年力霸案發生的時候，每一個新聞台都在報。我還記得1月3號那天早上，他們跑來問我要不要報，我說一定要報，不報東森就完蛋了。我說，如果我王令麟真的要關，我進去以後還是會出來，東森如果不報，東森就沒了。因為一個媒體就是要跟著新聞脈動走，不能自外於整個環境。

力霸案對集團事業確實帶來衝擊。遇到了，躲不掉，我就扛，我願意為我的家族入監、服刑、道歉。我坦然面對司法，勇敢接受試煉，用誠意、用智慧，解決問題。為此，我四進四出監獄，東森集團事業版圖易手，員工生計流離失所，是我人生和事業的轉折點。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

2009年出來時，已經54歲了。經歷人生的最低潮，內心徬徨不定，直到好朋友雷倩、章啟明、于祖康帶我遇見主，信仰的力量，讓我重新站起來，也比以往更具信心。慢慢地,過去的工作感動與力量又都回來了。

2013年再次入獄前一天，我如常工作到很晚，至八點才回家陪母親晚餐。母親憂心的說，明天要服刑，還工作那麼辛苦幹嘛？我告訴她說：「兒子明天只是換個地方睡覺！」 我的母親也很堅強，她說：「你果然是我的兒子！」這次因為心中已有堅定的路，所以無懼！

2015年底我出來，很多人安慰我說，你要東山再起，我想我又沒退票，何來東山再起。短短三年來，我們又多了許多事業版圖，在我心中我從來沒有離開過戰 場，也沒有所謂東山再起的問題，因為我沒有自己失敗過！

力霸案纏訟12年，今年終獲無罪認定，感謝司法還我清白。對於往事，我一貫的態度是，不要去後悔，也不要去難過，不然會活得不快樂。正如聖經腓立比書第三章所說：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」

我把員工當家人
一路走來，我自己總是一馬當先，帶頭幹；雖然有起有落，但是很多人一跟就是 2-30年，因為我把員工當家人。這也都是緣分，像彭振東、趙世亨從大學畢業一路跟到現在，早年他們跟著我東奔西跑，老婆們抗議了，說三個月不見老公，要離婚。我把他們老婆請到家裡來吃飯，我太太親自做菜給他們吃，就像一家人一樣，重點是他們有能力啊。很多企業老闆在員工裡面玩權謀，用張三鬥掉李四，我從不玩這個事情，而且我也不准。當然責任大、付出多的人，薪水自然要高一點，責任輕的就拿少一點；除此之外，我內心裡，愛每一位員工的心,都是一樣的。

我做老闆，就有責任，公司沒辦法賺錢、沒辦法發獎金給員工，是我做老闆的罪過。企業經營的成敗，不僅僅是我個人的得失，更是數千個家庭的生計。先前不得已，我將東森企業賣給外資，後來又把一手打造的東森電視賣掉，我唯一的要求就是要照顧員工；我很感謝張高祥董事長答應我會善待東森電視的員工，我也很放心把東森電視交給他。至於很多人問我怎麼捨得賣？說實在，講沒有是假的啦！但東森電視現在做得很好，我也很開心，而且我還有1%的股份；這是上帝的安排，因為被查封掉了不能賣，也沒辦法處理，所以我就只有1%。東森電視每年賺錢還分給我，大家一起把東森的招牌繼續擦亮，努力做大，這真是最好的結果。

一個人做的夢，可能只能是個夢，一群人懷著同一個夢想去實踐，會因為夢而偉大；所以做事業，一定要有團隊。我的人加上我，我們就是一個團隊。我常開玩笑說，他們罵也罵不走，打也打不跑。過去東森巔峰時期曾經有7,000多人，現在比之前更多了，加上直銷，有十萬多人。
▲▼ETtoday七周年慶祝活動。（圖／記者季相儒攝）

企業經營，有制度，也要有溫度。我們集團就是一個東森大家庭，我自己就像大哥一樣，像家人般照顧關懷員工。最近我給我們的資訊工程師買了可以升降的桌子，一張就要價上萬元，主要是他們坐太久了，有時候可以站著工作。而為了讓大家一起學習成長，我們也開辦東森大學，像彭振東他的履歷表上第一項就寫：東森大學30年，接下來才是銘傳管理學院EMBA、北京大學博士班。

人才是企業競爭最重要的致勝關鍵，優秀的團隊聚在一起的效果，不是加法而是乘法；也因為公司的獲利是大家一起努力創造的，我很願意分潤給員工，提供好的薪資待遇跟獎金。

我的原則是：沒有原則就是有原則
東森的大未來長什麼樣子？我們現在還太小，不敢說大，但我們就盡全力啊，就 全力衝刺做新媒體和新零售。

零售，一直是東森集團重要的航空母艦；媒體，則是影響力的經營。東森擅長說故事，用電視購物說故事，用社群行銷說故事。過去「媒體」加「零售」，讓我們在線上經營創造出獨特的競爭力；但現在，國際平台的競爭，讓台灣媒體與零售面臨很大的經營危機。

零售業現在不管線上線下紅海一片，百貨公司平常是店員比顧客多，假日看的人比買的多。我們發現，要持續創造利潤，除了多通路經營，一定要發展自己的品牌；尤其是台灣消費者在美妝保健上的需求高，又不信任大陸品牌，這就是我們的機會。我們推出了很多有益健康的自有保健品，也併購了「自然美」。「自然美」是擁有48年歷史的知名美妝品牌，擁有兩岸線下通路，又有自己的生產研發中心，對於我們線上銷售、線下做體驗服務、自營美妝品牌，都能提供很好的經營價值。另外我們也組織了直銷大軍「東森新連鎖事業」，經由社交電商的新商模全力推廣我們的產品，五年內我們業績要挑戰50億元，成為台灣直銷龍頭。

就企業經營來講，併購是擴張最快的捷徑，不只是買公司，也買到人才和技術。大型跨國企業沒有一家不是在一連串的併購中壯大版圖、實踐全球化佈局。繼收購「自然美」之後，我們也接手倒閉的「動物王國」連鎖寵物用品店，讓日流量高達150萬的「東森寵物雲」透過線下服務會員，創造獲利模式。至於「草莓網」的併購，則看好她是一家英國公司、一個跨境電商，也是一個觸及全球238 個國家地區的通路。很慶幸東森能夠買到她，有了「草莓網」國際線上的銷售力，東森無異如虎添翼。

▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

現階段我們做content，也做通路，還做平台，什麼都要做，因為你不能只死守一個項目。我的原則是：沒有原則就是有原則，太堅持只會讓自己邊緣化。放眼東森的未來，就是線上整合線下，就是發展自營品牌，就是開創國際市場。在新零售部分，我希望東森能在美妝美容業做到第台灣一品牌，進而成為世界華人的第一品牌。至於新媒體，我們也希望成為世界華人的一個品牌。「聲林之王」、「全球新人王」大型選秀節目的舉辦，就是希望台灣在比較自由開放的情況下，讓全球華人把東森做為一個舞台。再加上「東森星光雲」做得很好，只要有華人的地方都有我們的流量，大家喜歡我們，東森就有機會做全球華人的平台。

感謝神給我足夠的智慧與眼光
我常說,你沒有辦法阻止人家進步，只有自己跑得更快，讓人家追不到你。以前是一年一小轉，三年一中轉，五年一大轉；現在是一三五個月，大環境就變了。如果站在前面的人不夠快，整個團隊都會無法招架環境的變化。我很感謝神給我足夠的智慧與眼光，每天我都閱讀大量的市場訊息，關注競爭對手的動態，不斷的吸收新知，跟上變革的腳步，還要想辦法走在前面。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

我自身的經驗也發現，學校畢業才是你知識跟常識真正進步的開始，重點是要懂得怎麼發揮運用；這不是靠直覺，而是眼光的磨練，是大量資訊與努力消化出來的。你看看臉書都是倍數成長，人家一直在進步、在創新，不會停在那個地方；所以老實說，我們不快跑不行了。我也從臉書的經營看到，許多事情要走得快，要邊走邊修，你詳細規劃好，時空環境又變了，何況許多事要做了才知道對不對、 可不可行。也因此，我要求大家要「打破常規、快速行動」；另外，我認為企業經營也要有容許犯錯的空間，所以我們「先求完成、再求完美」。

愛，就是在別人的需要上看到自己的責任
追求成長、創造利潤之餘，一個企業其實可以做的更多。九二一的一場百年大震之後，我們成立基金會，關懷原住民的孩子，整整20年不間斷，這些孩子現在還常常寫信給我，也都好大了。以前我們叫原住民番仔，記得有一年跟我太太到紐西蘭旅遊，介紹毛利族人上台跳舞，說他們是國寶，覺得人家對原住民的文化這麼尊重。後來也發現台灣原住民真的需要關懷，應該為他們做點什麼，所以就 這樣開始了。

我看過太多企業老闆，捐錢成立基金會，捐個五百萬做獎學金，卻花了一千萬打廣告做宣傳，這種沽名釣譽的做法我不喜歡。我為什麼欽佩郭台銘？郭台銘是每年他這樣子努力打拼，再把賺來的錢捐出去，每年7-80億錢捐出去，只留給太太孩子一點點，了不起，他真是台灣的天可汗，他有兩百萬員工，養兩百萬人哪。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

我們也以實際的行動鼓勵台灣的年輕人，根據他的才華能力給他們機會和舞台。我把工讀生一小時150塊的工資調高，我東森出250塊，給清寒向上、偏遠努力的單親孩子，像我們現在有200多個工讀生，讓他們看到未來看到希望。未來我們只要損益獲利達到，我也準備用更多的錢、更多的心力去為弱勢族群發聲、為兩岸搭橋、為原住民孩子開啟希望的明天。愛，就是在別人的需要上看到自己 的責任；愛，也只有在分享時才最豐盛。

媽媽始終是我最甜蜜的牽掛
我的字典裡沒有「困難」和「失敗」，也沒有什麼真正的「挫折」，唯一會讓我擔心難過的是母親。我以前每日早、晚必向母親行禮請安，有時候我出差，她會說已經超過11小時沒有見到我，她會記時間的！真是母子連心。我認為做子女的，如果不孝順父母，這樣的人是不能交往的。雖然我的母親日前已經到主的懷抱裡，但我相信她永遠活在我心中，她永遠愛著我。

我現在64歲了，年紀有了，好像也比較溫柔一點。以前也不是不溫柔，也不能叫霸氣，就年輕氣盛吧。我們是人，內心都會柔軟，上帝給我很大的啟發，教宗方濟各也給我很大的學習，儘管不同宗教信仰，他說都要尊重，了不起。早年開會有時候會叫主管罰站，我現在就罰自己站，現在他們都坐著，換我站著，想想站著也健康嘛。我現在開會早上站兩小時，下午站兩小時，晚上吃飯我也都站著，人家還問我怎麼了。一天站六小時，然後走一萬步，每天精神奕奕、樂在工作。

我愛惜「東森」，超越我的生命
東森的登峰之路從未停止，今年我們的營收接近300億，2023年預計將突破800 億營收。人生就像爬山，因為站得高才看得遠。爬過玉山回來，天寬地闊，對我來說,就再也沒有山沒有什麼天的；也就好像我們訂業務目標一樣，心有多大，天就有多高，你喊出來的數字你努力去做，就會做到。

社會環境瞬息萬變，媒體與零售的經營很辛苦，東森仍能維持大幅度成長，我很感謝神的帶領。上帝大大的用我，要我創造就業機會，要我也叫別人得福，這是神的呼喚，也是神的恩典。
▲▼東森登峰雲,總裁的話,王令麟（圖／ETtoday）

我希望「東森」的經營是長長久久，照顧好員工，對得起股東，服務好客戶，這是我對「東 森」的責任與期許，沒有一時的成功，這是沒有終點的挑戰。未來， 「東森」不只做到最大，更要做到最好。我不喜歡人家說，「東森」是一個強勢媒體，我喜歡人家說「東森」是一個受歡迎的品牌，永遠受到大家的歡迎與喜愛。

我愛惜「東森」，超越我的生命。有一天我會離開世界，但是「東森」這個品牌會繼續發光發亮，為消費者所喜愛，為閱聽大眾所信賴。謝謝在東森登峰路上，一路陪伴的伙伴們，在未來前行的路上，我們一同攜手努力，打造共利、共享、共好的美好生活。

ET快訊
越晚越冷！入冬首波冷氣團報到　這張圖看1週天氣...最冷下探
高以翔離世一片哀悼…女星「冷血言論」挨轟：妳配當人嗎
三重8+9妹KTV「20：1公審」推擠扯髮　集體飲料灌頂笑喊
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

咱們一起登峰　東森新連鎖事業總經理彭振東

擺對位置用力發揮　東森新連鎖事業展業部業務經理曾茂榮

東森是我實現理想的園地　東森新連鎖事業電商事業部執行副總顧武男

入冬首波冷氣團報到「越晚越冷」！這張圖看1週天氣...最冷下探12°C

「雉在菱里」　水雉是菱角生態地景的一環

谷關溫泉旅館度假！他習慣性敲門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優惠1個月

台南七股特生中心10周年慶　黑面琵鷺模型開幕剪綵

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

鄧紫棋AFA飆唱新歌《句號》　《光年之外》、《倒數TIK TOK》..根本演唱會

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

咱們一起登峰　東森新連鎖事業總經理彭振東

擺對位置用力發揮　東森新連鎖事業展業部業務經理曾茂榮

東森是我實現理想的園地　東森新連鎖事業電商事業部執行副總顧武男

入冬首波冷氣團報到「越晚越冷」！這張圖看1週天氣...最冷下探12°C

「雉在菱里」　水雉是菱角生態地景的一環

谷關溫泉旅館度假！他習慣性敲門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

星巴克槓上路易莎！祭「買1送1、第2杯半價」挽救買氣...優惠1個月

台南七股特生中心10周年慶　黑面琵鷺模型開幕剪綵

去剪髮！洗頭小妹抱怨薪水低「手拿iPhone 11 Pro」　X3哥嚇歪：年輕人真有錢

中共宣布設立軍方智囊團　殲-20總設計師楊偉入選

車禍女屍褲子被脫！22歲男停屍間性侵…還想來「第二發」

不要亂屁！她嗆警「勸個屁」3字有罪　法官：屁為肛門臭氣算侮辱

韓國瑜岳父昔日狂言曝光：「女婿看我砂石業賺」所以選立委

韓國瑜深夜發文：我以手覆心再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制

泰簽證需「財力證明」台灣用免簽報復？　駐泰代表揭「殘酷真相」：台灣損失更大

從街拍中找靈感：23個本季穿風衣的新方式

交易量全球第2！男子捧現金買虛擬幣被搶...原來1枚泰達幣等於1元美金

SJ希澈、韓庚「睽違10年」確定同台！　粉絲淚崩：真的活久見

東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄

女騎士「卡平交道」距火車僅2m　驚險躲劫！台鐵：撞柵欄也要跑

生活熱門新聞

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

入冬首波冷氣團報到...最冷下探12度

星巴克槓路易莎！優惠1個月挽救買氣

越晚越冷！冷氣團來襲「一周天氣出爐」

洗頭妹抱怨薪低　手拿iPhone 11

發票存載具！回家查明細…揭多刷陷阱驚呆

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

「科長」再遭爆慣犯　鄉民一挖帳號驚呆

當兵殺煮青蛇！士官長罵：出事自己負責　當晚真的來了

童顏女孩腹肌太殺！　網搜出IG求健身

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

更多熱門

相關新聞

咱們一起登峰　東森新連鎖事業總經理彭振東

咱們一起登峰　東森新連鎖事業總經理彭振東

轉眼在東森集團已經 27年。細數歷練過各樣的崗位，從基層的業務員開始，再做到專員、經理、副理、副總、總經理，也歷練過台北市有線電視的董事長及總經理。這一路上，跟著東森集團的成長，自己也成了家，立了業，也有了東森寶寶、東森房屋、東森車輛，可以說全身除了名字之外，都是東森系列一起打拼成長而來。跟著王總裁這一段，生活上他是個人的大哥，工作上他是永遠的老闆。

擺對位置用力發揮　東森新連鎖事業展業部業務經理曾茂榮

擺對位置用力發揮　東森新連鎖事業展業部業務經理曾茂榮

顧武男：東森是我實現理想的園地

顧武男：東森是我實現理想的園地

林燕玲：我在東森航母上開戰機

林燕玲：我在東森航母上開戰機

楊俊元：草莓網必將在世界大放異彩

楊俊元：草莓網必將在世界大放異彩

關鍵字：

東森登峰雲王令麟東森登峰雲王令麟總裁的話

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

北市新光醫院宿舍驚傳女員工墜樓

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

三重8+9妹KTV「20比1霸凌片」瘋傳

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

大賣場捕獲24歲野生暗黑女神！證實「來台定居」

越養越怪！毛孩非貓非狗　他驚：你是？

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

「反骨」瑋哥熱戀G奶妹西門町密愛露餡

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面