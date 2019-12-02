東森，我一生的志業！總裁暨創辦人王令麟親述20年勇往直前永不放棄





「耶和華對亞伯蘭說：你要離開本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成為大 國。我必賜福給你，叫你的名為大；你也要叫別人得福。」 ——【創世紀 12-22】

對我來說，「東森」這兩個字，超過「王令麟」

一路走來，我是用生命在經營事業，「東森」就是我一生的志業，照顧好員工，對得起股東，服務好客戶，讓大家都喜歡「東森」這個品牌。我不在乎以後人家記不記得「王令麟」，也不必提到「王令麟」，只要「東森」好，我心滿意足。我不是天才，不愛讀書，也不是銜著金湯匙出生的企業家第二代。我是從小在司法眷村長大的頑皮孩子，在學校打橄欖球和在外打架的狂飆少年。畢業後，我在家族企業裡，從基層倉庫管理員開始做起，久了總會有意見不合的時候。我父親說：「天下是我打的，在公司你就聽我的，我說了算，沒有討論空間。」他還講：「你 真覺得你有能力的話，有本事你就自己去做，自己出去闖闖看。」這話我父親當年跟我講了三次，第三次我就決定離開他了。



知子莫若父，父親的一句話，激勵我要走自己的路。我想，他也知道這個兒子向來是不服輸的。



「認真」和「真誠」，是我經營事業的不二法門

我27歲至38歲和友人合資建築業，賺進了好幾桶金，其中第一桶金是母親借我十萬元而賺到的。38歲那年，滿腔熱血，決心開創屬於自己的大事業。我看到台灣傳統產業的窮途末路，也看到台灣在媒體亂象中趁勢而起的契機，就這麼一腳闖進了媒體產業。今天回想起來，其實這都是上帝的安排。一直以來，我很真誠 (The one with integrity)，我就是我，我做我自己。牧師後來也告訴我：「神要你做一個真誠的人，上帝要大大的來用你。」我相信上帝愛我，信仰真是給我很大的力量。





「認真」和「真誠」，是我經營事業的不二法門。有人說我很霸氣，但我告訴自己要爭氣，我對自己一直很有信心，正因為起步晚了，正因為以前書讀得不夠多，我要比別人更認真、更拼命。人家上班,我們也上班；人家下班，我們繼續開會；人家睡覺，我們才回家。

剛開始，雖然也不懂媒體，東森電視當年剛成立的時候，我們還跟中視借 攝影棚，三家電視台的主管們五點鐘就下班了，我們跟所有業務記者開會開到十點。我說：「拚了，三年內把無線台幹掉。」

甚至之後東森電視台搬到忠孝西路一段四號，還有過一個笑話。所有台北計程車晚上要載客，除了酒店，我們樓下車最多，因為那棟大樓晚上會有幾百人下班從那裡出來。經常我們晚上吃完便當，開會到九點十點吃宵夜，所以運將們都會風聞而來在樓下排班，笑話一則，但事實確是如此。就是勤奮的工作和持續不懈的努力，讓我們一路走到今天，不要小看這簡單的幾個字，卻有著無比的尊嚴和智慧在其中。



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不試，是人生最大的失敗

1999年我們開展購物版圖，不只是嗅覺，也是個性使然，因為有這麼多人要吃飯哪，做老闆的壓力真的很大。不試，是人生最大的失敗；夠膽，就會贏。只有持續看向前方、看著遠方，才會看到未來。

2000年我們跳脫傳統媒體的思維，成立ETtoday，雖然後來被凱雷賣掉，2011年我再把當年的班底找回來。我在會議上說：「我要超越udn聯合新聞網！」那時udn已經上線十年，擁有1,000萬流量！很多人笑說，老闆你瘋啦。我說我是個戰將，我是個勇於挑戰的人，我要挑戰第一名；因為台灣市場小，內容產業只有第一名、第二名，沒有第三名，要找就找那個最強的。當時台灣網路媒體第 一名是udn，我就鎖定udn為目標。我問他們，多久可以超越？他們說八年吧！我說努力，結果我們不到三年就達標。

ETtoday後來是怎麼起來的？太陽花學運的時候，總編輯跑來問我，學生霸佔立法院老闆你怎麼看？我說：「支持學生，年輕人有想法，讓他們說話。」他楞了一下，但就這樣，那個流量，呼，我們就上去了，蘋果也上去了，聯合、中時都 下去了。新聞就是要站在浪頭上，你不能去逆著潮流，那就沒了。所以， ETtoday 今天已成為年輕人最喜愛的媒體，也是台灣及全球華人第一名的社群新聞媒體。



現在我們ETtoday的流量1,700萬，蘋果1,300萬，我們營業額一個月已經做到 8,000萬，蘋果跌到不到4,000萬。如果你問我，下一個目標對手是誰？網路新聞現在看起來沒有什麼對手，但也正因為這樣，我們自己要自強。臉書現在也要做新聞哪，四處物色新標的，買新聞、買內容，我們已經在思考要不要賣給他，結論是我們的內容一定會賣給他，我也希望他來買，我們既做內容，也做平台。

媒體要不斷發掘未來市場，ETtoday經營年輕讀者，同時發展新的商業價值。做新聞、賣廣告流量，是所有新聞媒體都在做的事，我們則試圖從流量和影響力找到創新的商模。我們發展內容IP，與量子娛樂合作「聲林之王」，透過娛樂將台灣品牌行銷到國際；我們發展寵物雲，從線上百萬寵物雲社群，發展到線下實體店，做線上線下零售；廣告模式也打造獨特競爭力，從線上廣告，整合到線下的交通媒體北捷廣告、樓宇廣告，真正協助新聞媒體，找到有效的廣告整合服務專案。



當初做「聲林之王」，是名製作人王偉忠來找我，告訴我台灣已經十年沒有新歌手，流行音樂出現斷層，而 ETtoday 又特別受到年輕人喜愛，於是我們斥資上億的節目製作與行銷成本，打造國際級水準的「聲林之王」大型歌唱選秀節目，為年輕人提供一個夢想的舞台，也感動了蕭敬騰、林宥嘉兩位導師加入，一起帶領年輕人走上國際舞台，也得到金鐘獎最佳綜藝節目獎的殊榮。

工作，讓我很快樂，也活得很帶勁

拚，是我的日常生活，也是自己愛做啦。我常常自我解嘲，愛做自己做死算了，所以我死的話，我要死在會議桌上，開會的時候很興奮，死在我的戰場上；再不然，我喜歡運動、打球、爬山，忽然一下心肌梗塞走了，也很爽；第三種就是跟我的幹部朋友把酒言歡，猝死了，多麼瀟灑。死了，我也什麼都不辦，蓋棺就埋 了。

所以中國字很有意思，活動、活動，人「活」著就要「動」啊，你不動怎麼活？尤其身為企業經營者，你就是不斷的做；所以我也要求主管，我給你們的mail，不論假日，48小時內一定要回我。今年過年時，我發mail，發現怎麼半天都沒人回，最後秘書回我說：「老闆今天是大年初一。」我忘了，除夕放一天初一放一天，到初二我還沒收到mail，就很不習慣。

商場勝敗，有起有落，很正常；但有時候我覺得我明明可以把這件事做好，或做得更好而沒做好，就會很自責。我每天都在動腦筋，都是把公事想在前面，找不同的專家解決問題，這樣的工作，讓我很快樂，很有成就感，也活得很帶勁。

信仰的力量，讓我重新站起來

2007年力霸案發生的時候，每一個新聞台都在報。我還記得1月3號那天早上，他們跑來問我要不要報，我說一定要報，不報東森就完蛋了。我說，如果我王令麟真的要關，我進去以後還是會出來，東森如果不報，東森就沒了。因為一個媒體就是要跟著新聞脈動走，不能自外於整個環境。

力霸案對集團事業確實帶來衝擊。遇到了，躲不掉，我就扛，我願意為我的家族入監、服刑、道歉。我坦然面對司法，勇敢接受試煉，用誠意、用智慧，解決問題。為此，我四進四出監獄，東森集團事業版圖易手，員工生計流離失所，是我人生和事業的轉折點。



2009年出來時，已經54歲了。經歷人生的最低潮，內心徬徨不定，直到好朋友雷倩、章啟明、于祖康帶我遇見主，信仰的力量，讓我重新站起來，也比以往更具信心。慢慢地,過去的工作感動與力量又都回來了。

2013年再次入獄前一天，我如常工作到很晚，至八點才回家陪母親晚餐。母親憂心的說，明天要服刑，還工作那麼辛苦幹嘛？我告訴她說：「兒子明天只是換個地方睡覺！」 我的母親也很堅強，她說：「你果然是我的兒子！」這次因為心中已有堅定的路，所以無懼！

2015年底我出來，很多人安慰我說，你要東山再起，我想我又沒退票，何來東山再起。短短三年來，我們又多了許多事業版圖，在我心中我從來沒有離開過戰 場，也沒有所謂東山再起的問題，因為我沒有自己失敗過！

力霸案纏訟12年，今年終獲無罪認定，感謝司法還我清白。對於往事，我一貫的態度是，不要去後悔，也不要去難過，不然會活得不快樂。正如聖經腓立比書第三章所說：「忘記背後，努力面前，向著標竿直跑。」

我把員工當家人

一路走來，我自己總是一馬當先，帶頭幹；雖然有起有落，但是很多人一跟就是 2-30年，因為我把員工當家人。這也都是緣分，像彭振東、趙世亨從大學畢業一路跟到現在，早年他們跟著我東奔西跑，老婆們抗議了，說三個月不見老公，要離婚。我把他們老婆請到家裡來吃飯，我太太親自做菜給他們吃，就像一家人一樣，重點是他們有能力啊。很多企業老闆在員工裡面玩權謀，用張三鬥掉李四，我從不玩這個事情，而且我也不准。當然責任大、付出多的人，薪水自然要高一點，責任輕的就拿少一點；除此之外，我內心裡，愛每一位員工的心,都是一樣的。

我做老闆，就有責任，公司沒辦法賺錢、沒辦法發獎金給員工，是我做老闆的罪過。企業經營的成敗，不僅僅是我個人的得失，更是數千個家庭的生計。先前不得已，我將東森企業賣給外資，後來又把一手打造的東森電視賣掉，我唯一的要求就是要照顧員工；我很感謝張高祥董事長答應我會善待東森電視的員工，我也很放心把東森電視交給他。至於很多人問我怎麼捨得賣？說實在，講沒有是假的啦！但東森電視現在做得很好，我也很開心，而且我還有1%的股份；這是上帝的安排，因為被查封掉了不能賣，也沒辦法處理，所以我就只有1%。東森電視每年賺錢還分給我，大家一起把東森的招牌繼續擦亮，努力做大，這真是最好的結果。

一個人做的夢，可能只能是個夢，一群人懷著同一個夢想去實踐，會因為夢而偉大；所以做事業，一定要有團隊。我的人加上我，我們就是一個團隊。我常開玩笑說，他們罵也罵不走，打也打不跑。過去東森巔峰時期曾經有7,000多人，現在比之前更多了，加上直銷，有十萬多人。



企業經營，有制度，也要有溫度。我們集團就是一個東森大家庭，我自己就像大哥一樣，像家人般照顧關懷員工。最近我給我們的資訊工程師買了可以升降的桌子，一張就要價上萬元，主要是他們坐太久了，有時候可以站著工作。而為了讓大家一起學習成長，我們也開辦東森大學，像彭振東他的履歷表上第一項就寫：東森大學30年，接下來才是銘傳管理學院EMBA、北京大學博士班。

人才是企業競爭最重要的致勝關鍵，優秀的團隊聚在一起的效果，不是加法而是乘法；也因為公司的獲利是大家一起努力創造的，我很願意分潤給員工，提供好的薪資待遇跟獎金。

我的原則是：沒有原則就是有原則

東森的大未來長什麼樣子？我們現在還太小，不敢說大，但我們就盡全力啊，就 全力衝刺做新媒體和新零售。

零售，一直是東森集團重要的航空母艦；媒體，則是影響力的經營。東森擅長說故事，用電視購物說故事，用社群行銷說故事。過去「媒體」加「零售」，讓我們在線上經營創造出獨特的競爭力；但現在，國際平台的競爭，讓台灣媒體與零售面臨很大的經營危機。

零售業現在不管線上線下紅海一片，百貨公司平常是店員比顧客多，假日看的人比買的多。我們發現，要持續創造利潤，除了多通路經營，一定要發展自己的品牌；尤其是台灣消費者在美妝保健上的需求高，又不信任大陸品牌，這就是我們的機會。我們推出了很多有益健康的自有保健品，也併購了「自然美」。「自然美」是擁有48年歷史的知名美妝品牌，擁有兩岸線下通路，又有自己的生產研發中心，對於我們線上銷售、線下做體驗服務、自營美妝品牌，都能提供很好的經營價值。另外我們也組織了直銷大軍「東森新連鎖事業」，經由社交電商的新商模全力推廣我們的產品，五年內我們業績要挑戰50億元，成為台灣直銷龍頭。

就企業經營來講，併購是擴張最快的捷徑，不只是買公司，也買到人才和技術。大型跨國企業沒有一家不是在一連串的併購中壯大版圖、實踐全球化佈局。繼收購「自然美」之後，我們也接手倒閉的「動物王國」連鎖寵物用品店，讓日流量高達150萬的「東森寵物雲」透過線下服務會員，創造獲利模式。至於「草莓網」的併購，則看好她是一家英國公司、一個跨境電商，也是一個觸及全球238 個國家地區的通路。很慶幸東森能夠買到她，有了「草莓網」國際線上的銷售力，東森無異如虎添翼。





現階段我們做content，也做通路，還做平台，什麼都要做，因為你不能只死守一個項目。我的原則是：沒有原則就是有原則，太堅持只會讓自己邊緣化。放眼東森的未來，就是線上整合線下，就是發展自營品牌，就是開創國際市場。在新零售部分，我希望東森能在美妝美容業做到第台灣一品牌，進而成為世界華人的第一品牌。至於新媒體，我們也希望成為世界華人的一個品牌。「聲林之王」、「全球新人王」大型選秀節目的舉辦，就是希望台灣在比較自由開放的情況下，讓全球華人把東森做為一個舞台。再加上「東森星光雲」做得很好，只要有華人的地方都有我們的流量，大家喜歡我們，東森就有機會做全球華人的平台。

感謝神給我足夠的智慧與眼光

我常說,你沒有辦法阻止人家進步，只有自己跑得更快，讓人家追不到你。以前是一年一小轉，三年一中轉，五年一大轉；現在是一三五個月，大環境就變了。如果站在前面的人不夠快，整個團隊都會無法招架環境的變化。我很感謝神給我足夠的智慧與眼光，每天我都閱讀大量的市場訊息，關注競爭對手的動態，不斷的吸收新知，跟上變革的腳步，還要想辦法走在前面。



我自身的經驗也發現，學校畢業才是你知識跟常識真正進步的開始，重點是要懂得怎麼發揮運用；這不是靠直覺，而是眼光的磨練，是大量資訊與努力消化出來的。你看看臉書都是倍數成長，人家一直在進步、在創新，不會停在那個地方；所以老實說，我們不快跑不行了。我也從臉書的經營看到，許多事情要走得快，要邊走邊修，你詳細規劃好，時空環境又變了，何況許多事要做了才知道對不對、 可不可行。也因此，我要求大家要「打破常規、快速行動」；另外，我認為企業經營也要有容許犯錯的空間，所以我們「先求完成、再求完美」。

愛，就是在別人的需要上看到自己的責任

追求成長、創造利潤之餘，一個企業其實可以做的更多。九二一的一場百年大震之後，我們成立基金會，關懷原住民的孩子，整整20年不間斷，這些孩子現在還常常寫信給我，也都好大了。以前我們叫原住民番仔，記得有一年跟我太太到紐西蘭旅遊，介紹毛利族人上台跳舞，說他們是國寶，覺得人家對原住民的文化這麼尊重。後來也發現台灣原住民真的需要關懷，應該為他們做點什麼，所以就 這樣開始了。

我看過太多企業老闆，捐錢成立基金會，捐個五百萬做獎學金，卻花了一千萬打廣告做宣傳，這種沽名釣譽的做法我不喜歡。我為什麼欽佩郭台銘？郭台銘是每年他這樣子努力打拼，再把賺來的錢捐出去，每年7-80億錢捐出去，只留給太太孩子一點點，了不起，他真是台灣的天可汗，他有兩百萬員工，養兩百萬人哪。



我們也以實際的行動鼓勵台灣的年輕人，根據他的才華能力給他們機會和舞台。我把工讀生一小時150塊的工資調高，我東森出250塊，給清寒向上、偏遠努力的單親孩子，像我們現在有200多個工讀生，讓他們看到未來看到希望。未來我們只要損益獲利達到，我也準備用更多的錢、更多的心力去為弱勢族群發聲、為兩岸搭橋、為原住民孩子開啟希望的明天。愛，就是在別人的需要上看到自己 的責任；愛，也只有在分享時才最豐盛。

媽媽始終是我最甜蜜的牽掛

我的字典裡沒有「困難」和「失敗」，也沒有什麼真正的「挫折」，唯一會讓我擔心難過的是母親。我以前每日早、晚必向母親行禮請安，有時候我出差，她會說已經超過11小時沒有見到我，她會記時間的！真是母子連心。我認為做子女的，如果不孝順父母，這樣的人是不能交往的。雖然我的母親日前已經到主的懷抱裡，但我相信她永遠活在我心中，她永遠愛著我。

我現在64歲了，年紀有了，好像也比較溫柔一點。以前也不是不溫柔，也不能叫霸氣，就年輕氣盛吧。我們是人，內心都會柔軟，上帝給我很大的啟發，教宗方濟各也給我很大的學習，儘管不同宗教信仰，他說都要尊重，了不起。早年開會有時候會叫主管罰站，我現在就罰自己站，現在他們都坐著，換我站著，想想站著也健康嘛。我現在開會早上站兩小時，下午站兩小時，晚上吃飯我也都站著，人家還問我怎麼了。一天站六小時，然後走一萬步，每天精神奕奕、樂在工作。

我愛惜「東森」，超越我的生命

東森的登峰之路從未停止，今年我們的營收接近300億，2023年預計將突破800 億營收。人生就像爬山，因為站得高才看得遠。爬過玉山回來，天寬地闊，對我來說,就再也沒有山沒有什麼天的；也就好像我們訂業務目標一樣，心有多大，天就有多高，你喊出來的數字你努力去做，就會做到。

社會環境瞬息萬變，媒體與零售的經營很辛苦，東森仍能維持大幅度成長，我很感謝神的帶領。上帝大大的用我，要我創造就業機會，要我也叫別人得福，這是神的呼喚，也是神的恩典。



我希望「東森」的經營是長長久久，照顧好員工，對得起股東，服務好客戶，這是我對「東 森」的責任與期許，沒有一時的成功，這是沒有終點的挑戰。未來， 「東森」不只做到最大，更要做到最好。我不喜歡人家說，「東森」是一個強勢媒體，我喜歡人家說「東森」是一個受歡迎的品牌，永遠受到大家的歡迎與喜愛。

我愛惜「東森」，超越我的生命。有一天我會離開世界，但是「東森」這個品牌會繼續發光發亮，為消費者所喜愛，為閱聽大眾所信賴。謝謝在東森登峰路上，一路陪伴的伙伴們，在未來前行的路上，我們一同攜手努力，打造共利、共享、共好的美好生活。