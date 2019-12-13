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型錄，就是我的人生　東森購物型錄部協理吳紀葳

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▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

我有一個女兒。從她緊握拳頭呱呱墜地開始，到現在每晚回家，她會開門迎接，露出可愛笑容對我說：「馬麻妳回來了！」；我深深覺得，與其說我給了她什麼，她給我的卻是更多的、說不出來的欣慰與感動。

每一本東森型錄都像是我的孩子

在東森購物工作的這些年來，東森型錄是我待最久也最愛的單位。經手製作的每一本刊物，都像是我的孩子。前陣子FB流行「10 year challenge」，我在搜尋老照片時，看著看著突然感動起來。是啊，與其說我為型錄做了什麼，不如說型錄給了我更多。在這裡，有好多想說、想做的夢想，也有無數美夢成真、甚或失敗的故事。過程中奮力的，是我們對目標的想望；工作上堅持的，是我們對未來的追求；每一天挑戰的，是我們對自我期許的實現。

我剛進型錄部工作時，正是東森型錄輝煌的成長期。做了幾期之後，購物報的新任務來了；於是，我和兩位設計，便著手負責購物報的製作。對於從沒做過報紙刊物的我們來說，最可怕的不是找商品做稿子，而是每天凌晨報社降版時間的截稿壓力。我們最怕的不是憂鬱的星期一，而是人稱小周末的星期五；因為星期五這天，必須要送交連同周末一連三天的稿子。如果製版出問題，假日就要變成工作天了！

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

請繼續往下閱讀...

加班246小時　以公司為家

我不怕主管看到報紙內容有錯而糾正我，我害怕的是前一天的銷售金額出來很難看！為了在報紙上賣東西，我仔細研究隔壁財經版、生活版、消費版的內容；想盡辦法要求報社，把東森購物放在最合適顯眼的版面隔壁；也曾不怕死的和刊登整版全頁廣告的大型三C連鎖商店，比拼誰比較便宜。這樣熱血又腎上腺素爆發的企劃生活維持了一陣子，我像個男生一樣不洗澡、睡公司也不以為意，直到幫我買早餐兼宵夜還陪我加班的男友終於受不了了，直說他待在我公司的時間，都比他待在辦公室的時間還要多！我跟他說，加班可以換休；但他算了算我抽屜裡厚厚一疊加班單，累計起來竟然有246個小時！他嘆了口氣問我；「妳真的有辦法換休30天嗎？」直到此時，我才開始思考這樣的工作模式，似乎出了什麼問題？

於是，我去找我的主管說明，分析這樣的工作內容，至少需要兩班的人，分別製作星期一三五與二四六的內容，提供聯合報、聯合晚報、星報、民眾日報等報紙版面之用，並以產值進行周間輪調，才能更有效率的提昇銷售額。而我的主管同意了，也全力支持我，一切終於步上軌道。

▲▼東森登峰雲東森購物2(圖／ETtoday)

最苦的往往也最清晰回甘

回顧自己的工作，就像回望自己的人生一樣，最苦和最甜的，往往是最清晰、也最回甘的。在東森工作的這幾年，是員工、也是管理者。曾在失敗與做錯時，在廁所裡流淚，也曾苦思工作難題，而徬徨失措徹夜難眠。工作裡有著無數記不清的眼淚，牢牢記得的卻是溫暖的人情。由衷感激所有曾經拉我一把，甚至是踢我一腳的人。當然最感謝的還是王總裁，對我們從未間斷的策勵鼓舞，要求型錄能夠跳出傳統思維。於是，我們的型錄不只是一本書，還可以用手機看，可以透過FB、Line、You Tube、IG與客人互動。型錄也拍影片、做直播、參與公司野餐會、燈會、花車特賣等活動。型錄什麼都想做，型錄什麼都想賣，哪怕是只能賣一天的每日一物，或是限時限量的地方農特產水果。因為我們相信，只有東森購物努力開發製作好的商品，才能讓客人買得開心、買得滿意！

《電視冠軍》是我很愛看的日本知名綜藝節目。雖然這節目早在2006年就停播了，但該節目募集了各行各業的達人，齊聚一堂競逐最後的冠軍；儘管獎金只有區區日幣五十萬，但各領域的職人，如木匠王、折紙王、模型王、壽司王等，無不熱血專注的讓一場單純的比賽，變成精彩絕倫的專業大秀！尤其當比賽結果揭曉時，每一項獲得冠軍的日本職人感性地說出：「對我來說，這應該就是我的人生了！」 時，更是讓人萬分感動！有朝一日，我是不是也能說出：「型錄就是我的人生」這樣的話呢？人說「英雄神隨」，無論是工作或人生，難的事情得要步步為營才有機會成功，容易的事情，想要拳拳到肉也得要深思熟慮才行。有時看似是我們在工作上付出，其實是我們從工作上收穫。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

不要讓你不能做的　妨礙你能做的事

我常常觀察仍在幼兒園就讀的女兒，發現這個年齡的孩子，總是快樂且精力充沛地探索未知，好奇一切卻又不受控制。反觀身為大人的我們，相對於孩提時期的自信快樂總能隨手可得，出了社會卻像是一瞬間長大似的，害怕挫折與受傷。但我始終相信，絕對「不要讓你不能做的，妨礙你能做的事」(Do not let what you cannot do interfere with what you can do)。不論我們長到幾歲，都別忘了像個孩子般，培養並找到屬於自己的自信和快樂。畢卡索曾說：「我花了四年時間畫得像拉斐爾一樣，但用一生的時間，學習如何像孩子一樣畫畫。」莫忘初衷，是如此簡單，卻又如此困難。

▲▼東森登峰雲東森購物2（圖／ETtoday）

每期東森型錄出刊，母親都會很認真地翻看，也會給我不少建議與批評。我希望能滿足她所有的期望，也提醒自己以更嚴謹的態度，珍視一路陪伴我們成長的型錄會員與夥伴。工作中很幸運地能和許多傑出的夥伴共同努力，這個團隊不斷以專業與決心製作型錄，認真挑選物超所值的商品，在每期刊物上分享我們自己也都愛不釋手的好商品。

最美麗的風景不在過去，也不一定在未來，我相信就在此時此刻，和大家一起每分每秒的努力和希望裡頭。

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2003年在因緣際會下，進入東森購物品保部門服務。三年後，在小巨蛋第一次與王總裁近距離接觸，並有幸從總裁手中拿到東森Family獎。獎的意義，在於肯定大家如親人般，一同為東森打拼。

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東森登峰雲東森登峰雲東森購物吳紀葳

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