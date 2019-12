型錄，就是我的人生　東森購物型錄部協理吳紀葳

我有一個女兒。從她緊握拳頭呱呱墜地開始,到現在每晚回家,她會開門迎接,露出可愛笑容對我說:「馬麻妳回來了!」;我深深覺得,與其說我給了她什麼,她給我的卻是更多的、說不出來的欣慰與感動。

每一本東森型錄都像是我的孩子

在東森購物工作的這些年來,東森型錄是我待最久也最愛的單位。經手製作的每一本刊物,都像是我的孩子。前陣子FB流行「10 year challenge」,我在搜尋老照片時,看著看著突然感動起來。是啊,與其說我為型錄做了什麼,不如說型錄給了我更多。在這裡,有好多想說、想做的夢想,也有無數美夢成真、甚或失敗的故事。過程中奮力的,是我們對目標的想望;工作上堅持的,是我們對未來的追求;每一天挑戰的,是我們對自我期許的實現。

我剛進型錄部工作時,正是東森型錄輝煌的成長期。做了幾期之後,購物報的新任務來了;於是,我和兩位設計,便著手負責購物報的製作。對於從沒做過報紙刊物的我們來說,最可怕的不是找商品做稿子,而是每天凌晨報社降版時間的截稿壓力。我們最怕的不是憂鬱的星期一,而是人稱小周末的星期五;因為星期五這天,必須要送交連同周末一連三天的稿子。如果製版出問題,假日就要變成工作天了!





請繼續往下閱讀...

加班246小時 以公司為家

我不怕主管看到報紙內容有錯而糾正我,我害怕的是前一天的銷售金額出來很難看!為了在報紙上賣東西,我仔細研究隔壁財經版、生活版、消費版的內容;想盡辦法要求報社,把東森購物放在最合適顯眼的版面隔壁;也曾不怕死的和刊登整版全頁廣告的大型三C連鎖商店,比拼誰比較便宜。這樣熱血又腎上腺素爆發的企劃生活維持了一陣子,我像個男生一樣不洗澡、睡公司也不以為意,直到幫我買早餐兼宵夜還陪我加班的男友終於受不了了,直說他待在我公司的時間,都比他待在辦公室的時間還要多!我跟他說,加班可以換休;但他算了算我抽屜裡厚厚一疊加班單,累計起來竟然有246個小時!他嘆了口氣問我;「妳真的有辦法換休30天嗎?」直到此時,我才開始思考這樣的工作模式,似乎出了什麼問題?

於是,我去找我的主管說明,分析這樣的工作內容,至少需要兩班的人,分別製作星期一三五與二四六的內容,提供聯合報、聯合晚報、星報、民眾日報等報紙版面之用,並以產值進行周間輪調,才能更有效率的提昇銷售額。而我的主管同意了,也全力支持我,一切終於步上軌道。





最苦的往往也最清晰回甘

回顧自己的工作,就像回望自己的人生一樣,最苦和最甜的,往往是最清晰、也最回甘的。在東森工作的這幾年,是員工、也是管理者。曾在失敗與做錯時,在廁所裡流淚,也曾苦思工作難題,而徬徨失措徹夜難眠。工作裡有著無數記不清的眼淚,牢牢記得的卻是溫暖的人情。由衷感激所有曾經拉我一把,甚至是踢我一腳的人。當然最感謝的還是王總裁,對我們從未間斷的策勵鼓舞,要求型錄能夠跳出傳統思維。於是,我們的型錄不只是一本書,還可以用手機看,可以透過FB、Line、You Tube、IG與客人互動。型錄也拍影片、做直播、參與公司野餐會、燈會、花車特賣等活動。型錄什麼都想做,型錄什麼都想賣,哪怕是只能賣一天的每日一物,或是限時限量的地方農特產水果。因為我們相信,只有東森購物努力開發製作好的商品,才能讓客人買得開心、買得滿意!

《電視冠軍》是我很愛看的日本知名綜藝節目。雖然這節目早在2006年就停播了,但該節目募集了各行各業的達人,齊聚一堂競逐最後的冠軍;儘管獎金只有區區日幣五十萬,但各領域的職人,如木匠王、折紙王、模型王、壽司王等,無不熱血專注的讓一場單純的比賽,變成精彩絕倫的專業大秀!尤其當比賽結果揭曉時,每一項獲得冠軍的日本職人感性地說出:「對我來說,這應該就是我的人生了!」 時,更是讓人萬分感動!有朝一日,我是不是也能說出:「型錄就是我的人生」這樣的話呢?人說「英雄神隨」,無論是工作或人生,難的事情得要步步為營才有機會成功,容易的事情,想要拳拳到肉也得要深思熟慮才行。有時看似是我們在工作上付出,其實是我們從工作上收穫。





不要讓你不能做的 妨礙你能做的事

我常常觀察仍在幼兒園就讀的女兒,發現這個年齡的孩子,總是快樂且精力充沛地探索未知,好奇一切卻又不受控制。反觀身為大人的我們,相對於孩提時期的自信快樂總能隨手可得,出了社會卻像是一瞬間長大似的,害怕挫折與受傷。但我始終相信,絕對「不要讓你不能做的,妨礙你能做的事」(Do not let what you cannot do interfere with what you can do)。不論我們長到幾歲,都別忘了像個孩子般,培養並找到屬於自己的自信和快樂。畢卡索曾說:「我花了四年時間畫得像拉斐爾一樣,但用一生的時間,學習如何像孩子一樣畫畫。」莫忘初衷,是如此簡單,卻又如此困難。





每期東森型錄出刊,母親都會很認真地翻看,也會給我不少建議與批評。我希望能滿足她所有的期望,也提醒自己以更嚴謹的態度,珍視一路陪伴我們成長的型錄會員與夥伴。工作中很幸運地能和許多傑出的夥伴共同努力,這個團隊不斷以專業與決心製作型錄,認真挑選物超所值的商品,在每期刊物上分享我們自己也都愛不釋手的好商品。

最美麗的風景不在過去,也不一定在未來,我相信就在此時此刻,和大家一起每分每秒的努力和希望裡頭。