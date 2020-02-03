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王者風範、服務卓越！東森購物客服之星林雯玲

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文／林雯玲

真的很開心可以獲得「客服之星」這項榮耀，要謝謝客戶的支持，還有長官們的支持與肯定，未來將再創高品質貼心服務，感動更多的客戶，締造東森服務的價值。

我的座右銘是，「只要努力，沒有做不到的事」，只有想做與不想做，雖然過程需要花時間，但是我相信，機會是留給準備好的人。曾經，其實我也害怕面對客戶的情緒，但是我發現，我更熱愛聽見客戶感動的聲音，所以我開始一步步觀察，生活當中面對面式的服務，在工作上跟學長姐學習，接受長官的輔導，同時吸取公司晨夕會上音檔分享的精華，一步步這樣體貼入微，還有貼心、歡樂，帶進電話當中，直到客戶用心聽見，讚美我們的服務很好，獲得一次次的客服之星！

我非常感謝公司還有長官的指導栽培，讓我有機會授課，成為「客服之星分享會」上的講師，過程當中，其實是分享也是學習，同時再次獲得肯定，這就是服務上的榮耀。

▲▼2019年11月東森購物客服之星 林雯玲（圖／東森購物）
▲2019年11月東森購物客服之星 林雯玲（圖／東森購物）

我們非常注重「溫度」，曾經有個客戶即將出國，但是因為擔心商品收件的問題，等不到司機。其實第一時間，我感受到客戶愉悅期待出遊的心情，但是因為配送問題很掛心、很擔心，我覺得少了一點完美，我希望客戶可以繼續保持這份出遊愉悅的美麗心情，線上處理方式，第一時間我先陪客戶一起開心，我先祝他旅途愉快、玩得開心喔！之後再針對他憂心配送的問題妥善處理，讓他放心，因為我希望他可以安心出遊，不要掛心在這件事情上面。

過程當中，我特別營造出歡樂開心的氣氛，因為我希望客戶可以感受到，花時間撥打這通電話是值得的、開心的，因為暖心、放心、安心，是我們服務的使命！印象很深刻，當時立即獲得客戶的讚美。

東森購物客體中心 2019年11月客服之星林雯玲

《雯玲的待客之道》

我想要跳出客服框架，竭盡全力只為給客戶更好的！

在與客戶聯絡的過程中，偶然發現客戶罹患肝腫瘤疾病，需要長期接受治療，除了第一時間完成客戶交託的訂單作業外；想到年長客戶多年來對於我們的照顧，自然而然的想要關心病情，給予鼓勵及叮嚀，在電話中展現服務熱誠與溫度。

希望安撫客戶放寬心，也希望客戶一切順利；更重要的是東森會永遠一直都在，客戶一定會健健康康平平安安的回來，給我們再為他服務的機會。
▲▼2019年11月東森購物客服之星 林雯玲（圖／東森購物）
 

請繼續往下閱讀...

《在長官/同儕眼中的雯玲》

雯玲，她很認真、很努力學習、很謙虛，同時也是內外部獎項的常勝軍。

在電話另一端傳來的聲音，語調親切有禮，讓人彷彿透過電話就能感受到雯玲溫暖的笑容，感受到她的服務溫度。

她是林雯玲，是個很認真、很努力學習、很謙虛的同仁。從第一天新人培訓課程開始，就能感受到她的努力學習。

透過每一次學習和觀摩，她真的把每一位客戶都當作家中至親來對待。

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