東森的每一天都是全新學習的開始　東森自然美連鎖店事業部經理黃美翠

來自於單親家庭的我，不忍媽媽獨自一個人照顧我跟二個弟弟，從國小就知道要努力賺錢，貼補家用，求學的過程中，一直都是半工半讀完成專科學業。出了社會，更是瘋狂的上班，下班後再接夜班工作，假日還去做假日班，把自己搞得沒有半點空閒的時間。很幸運的，媽媽在同學的介紹下，加入了「自然美」，並在樹林開店。當時我也會利用閒暇時間到店裡幫忙，做些小助理的工作；但要我去摸客人的臉，還真是不習慣。直到1999年，知道蔡老師對外開放最後一次親自授課的訊息，媽媽立刻押著我去學一技之長。雖然千百個不願意，但看到媽媽在「自然美」找到了希望，也不忍讓她為我掛心，所以我在1999年3月加入專業班，開始了我的「自然美」生涯。

只要用心對待 客人自然黏著你

二個月的學習課程及實習結束後，經過考慮決定留在總公司發展，從美容師做起。那時，每天算著要做多少個臉，才能多賺一點錢。剛開始雖然賺得不多，但每天的時間可是非常充實的，有時滿到還要同時做二個客人。客人對我的信任，讓我充滿成就感，相信只要用心對待，客人自然黏著妳。後來做了外場，升到了店長，進一步學會如何管理、如何帶人帶心，也學會如何銷售、如何跟顧客做朋友還開心的買單，這一切的一切，真的是好值得細細品嘗。





印象最深的一次就是，為了完成一項不可能的任務，我們全店努力到最後一刻，當送走最後一位客人時，我們大聲的歡呼，慶祝我們創造了屬於自己的勝利，並且創造了奇蹟。因為，我們在一個半月的活動中，完成了800萬的業績；之後，聽說就再也沒有人打破我們的數字，我想這就是團隊最迷人的地方！那個月我 領到人生第一次的高薪- 20萬，感覺挺驕傲的。

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強強合作 激盪更大火花

2006年，原本該是自己開店獨當一面的好時機，卻因為主管說：「做技導可以將自己在直營店所學的，分享給其他連鎖店，也可以有機會去觀摩別的店家，吸取別人的優勢，檢討自己不足之處，這對未來開店更有幫助。」就這樣，我接下一份全新的工作。誰知一晃眼就做了13年的技導，每次換區、換主管，就又是 一種新的學習跟挑戰。「自然美」的老師每個人都有獨到的特質，我把每一家店都當成是自己的店在經營。我從不催老師下單，而是把他們當朋友，把訪店當作拜訪老朋友，把活動佈達當作是分享。常常有人說我花太多時間在跟老師說話，但我從不覺得辛苦；因為，只要有人願意聽，我就願意講，尤其是看到店家的成長，就是我最安慰的時候。

我很笨拙，但始終秉持著一份信念：「努力不一定成功，但成功卻永遠需要努力。」一路努力不懈走到今天。





2018年，「自然美」變成了「東森自然美」，從二百多名員工，多了快二十倍的同事，一切都是新的挑戰。相信蔡老師的眼光,唯有強強合作，才能激起更大的火花，才能讓「自然美」可以永久留傳。手上大半的店家老師都已經年過半百，但在幾次的大會過後，我看到了老師們臉上希望的笑容、堅強的鬥志，甚至有些老師樂於改變現狀，我想這都是很令人興奮的。加入東森的每一天，都是全新學習的開始，我充滿期待。

「王老師」加持 看到「自然美」的蛻變

加入「東森自然美」200多個日子以來，明顯感受到「自然美」的蛻變與進化。看到總裁凡事親力親為，每次會議的「王老師時間」，只見大家拚命的在記筆記或拍照，在在表現出團隊的凝聚力與戰鬥力，整個「東森自然美」已經快速、積極地動了起來。

在「東森」跟「自然美」的磨合過程裡，「東森」是一個快速行動、積極整合的零售通路；「自然美」是一個有將近五十年歷史的傳統產業。如何讓一個在天空飛的事業，跟地上走的產業結合在一起，真的是人生難得的體驗與經歷。這其中會發現有很多的理念落差，會有很多的行事風格，需要雙向溝通；但也都因為有了這樣的機會，讓我從中學到更多，也開始學會站在不同的角度去看待每 一件事物。

在訪店的過程中，店家老師也都驚艷於我的改變，我想那是一種肯定，更是我在「東森自然美」所學到的。未來因應時代的改變，通路的多變性，這些都是身處其間的我們所必需面對的，我希望我可以秉持著不變的熱情，跟著團隊一起迎向更美的明天。

加入東森的每一天，都是全新學習的開始，我充滿信心，也充滿期待。