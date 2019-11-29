花蓮「暴力女兒」生3胎丟給家裡顧…喝醉暴走痛毆老媽媽！爸怒揮鐵棍教訓

記者蕭可正、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣新城鄉三棧部落28日下午2時許傳出打鬥聲，36歲的游姓女子酒後返家痛毆母親（64歲），嫂嫂見狀後急忙上前制止，但卻遭游女扯髮推倒在地。在外工作的父親（61歲）聞訊後急忙跑回家，還氣得拿出鐵棍要教訓女兒；而游女見狀後仍不甘示弱，抄起身旁的椅子與父親叫囂，經員警到場攔阻後才終於結束鬧劇。

▲游女喝醉後返家發酒瘋，見到母親就是一頓痛毆。（圖／記者蕭可正翻攝）

對於女兒失控的舉動，游父無奈地表示，女兒平常在秀林鄉一處教會上班，還育有3個孩子，但都丟給嫂嫂與老母親照料，每次喝醉了就會跑回家發酒瘋，多次作勢毆打爸媽。

此次游女醉酒返家，見到母親不由分說就是一頓痛揍；嫂嫂見狀後急忙上前勸阻，反遭游女拉扯頭髮、推倒在地，造成膝蓋擦挫傷。游母哀嘆，女兒時常施暴，每次喝酒都是這個樣子，這次要不是媳婦擋在身前，自己可能早就被打死了。

▲游父得知女兒又發酒瘋後，氣得撇下工作返家，持鐵棍要「教訓女兒」。（圖／記者蕭可正翻攝）

事後連居看不下去，協助報警處理。警方趕抵現場時，游父已聞訊撇下工作跑回家，氣急敗壞拿起鐵棍要「教訓女兒」；而游女則抄起身旁椅子伺機反擊，父女倆不斷叫囂。員警見狀後急忙上前將2人隔開，並將游女帶回派出所偵訊，結束這場家庭鬧劇。游父表示，希望可以申請保護令，不要再讓女兒回家；警方也指出，如若接到申請，將會協助辦理。

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▲游女事後遭警方帶回派出所偵訊。（圖／記者蕭可正翻攝）