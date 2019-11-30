亂丟衣服引室友不滿…15歲少女遭5女「逼裸上身挨巴掌」　恐怖畫面曝光

▲少女遭施暴後身心受創，晚上都無法安穩入睡。（示意圖／123RF）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名就讀職校的15歲少女小小（化名），因為在宿舍內常將自己的衣服扔到下鋪室友的床上，結果遭到對方怨恨，不久就被室友帶來的同學凌虐。畫面顯示，小小被迫脫去上半身衣物縮在房間角落，同學則毫不留情搧出多個巴掌並且言語辱罵，讓她身心受創無法入睡，時常驚醒大喊「很疼！」媽媽見狀也十分心痛。

據福州電視台《新聞110》微博報導，小小目前就讀福建中華技師學院並且住在學校宿舍內，不過睡上鋪的她常把自己衣物扔到下鋪去，結果引起下鋪室友不滿；本（11）月24日、25日，室友帶著同學共5人一同對小小施暴，除了將對方圍困在角落外，還逼迫少女裸上身忍受多個耳光、扯頭髮，並且大罵「你做了什麼？做了什麼？做了什麼？」校方直到隔天凌晨3點才得知此事，趕緊通知小小家長到校處理。

▼15歲少女遭到5名同學賞耳光、扯頭髮。（圖／翻攝自「福州電視台新聞110」微博，下同）

媽媽心疼地說，女兒回到家以後就把自己封閉起來，不願去醫院接受治療也不想接觸任何人，「小孩現在晚上也不能睡，常常驚嚇喊說『媽媽！很疼、很疼！』只要提到這方面的事，小孩就會抱著頭大喊，『不要問我，不要問我...』」據悉，警察目前已經介入調查處理，對於15歲少女是否連續2天遭5名同學欺凌，對方則未給予回應。

不少網友看完影片後紛紛痛斥施暴的5名同學，「要好好嚴懲這些孩子」、「如果我是媽媽，就會把這些動手的孩子打回來」、「把五人的手全部剁了」、「應該起訴所有人才對」、「媽媽要好好安慰女兒，或是請心理師到家幫忙」、「學校不出面是打算擺爛嗎？」、「希望校方不會只記幾支大過就了事」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下