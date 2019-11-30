憶韓國瑜當年送的「兩顆西瓜」　林郁方大讚：他是浪漫又惜情的人

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜29日輔選台北市第五選區（中正、萬華）林郁方。林郁方致詞時談及他與韓國瑜多年的好交情，並透露多年前「兩顆西瓜」的小故事，讓他看到韓國瑜既熱情、浪漫又惜情的一面。

林郁方回憶，他認識韓國瑜非常多年，「我在立法院第三屆就跟他是同事，韓國瑜很熱情、有一點浪漫，但也非常惜情」，林郁方說，每次選舉，即便韓國瑜已經離開立法院，每一次都會找人幫助他，「有次他從西螺打給我，問我能不能在楊梅附近見個面，說有很重要的東西要交給我，於是我借了一輛車過去，到了以後他要我把後車廂打開，我想說是什麼東西這麼重要，沒想到後車廂打開竟然是兩顆西瓜」。

▲韓國瑜陪同立委候選人林郁方參拜台灣省城隍廟。（圖／記者張榮恩攝）

林郁方說，當時韓國瑜告訴他，這兩顆西瓜是種在坡上，是最脆、最甜的西瓜，還特別叮囑「你千萬不要送人」，回家後太太詢問韓國瑜送了什麼，林郁方回答太太「東西放在冰箱裡」，太太打開看見兩顆大西瓜就說「你們這兩個男人神經病！」讓台下支持者聽了哄堂大笑。

林郁方表示，當時剛好西瓜收成，韓國瑜把兩顆西瓜從遙遠的西螺帶來台北送我，這就是韓國瑜的浪漫、念舊、有感情，「對我林郁方是這樣，相信對你們也都是這樣」，最後並呼呼籲選民，要選一個和人民站在一起的總統，韓國瑜是最好的選擇。

▼韓國瑜輔選林郁方人潮。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）

