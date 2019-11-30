到桃園輔選黃世杰　賴清德：2020大選顧好台灣主權

▲賴清德桃園輔選黃世杰，呼籲選民2020大選顧好台灣主權。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

民進黨副總統參選人賴清德30日上午抵桃園市第二選區的觀音區保障宮、大園區仁壽宮，為黨提名立委參選人黃世杰助選。賴清德說，2020大選，不單是藍綠對抗，而是顧好台灣主權、守護台灣民主和自由的重要選舉！民進黨不會放棄對台灣的責任，明年選舉，籲請大家支持黃世杰在中央和地方，扮演重要橋樑，一起和鄭文燦市長為桃園打拚。

▲賴清德抵保障宮，受到在場民眾不斷高呼「副總統當選！」歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

賴清德由黨提名立委參選人黃世杰、市長鄭文燦、桃勤董事長郭榮宗、市議員郭蔡美英、吳宗憲、民進黨不分區立委提名人湯蕙禎等人士陪同，上午首站抵觀音區保障宮，受到在場民眾不斷高呼「副總統當選！」歡迎，氣氛熱絡。

▲賴清德於桃園觀音區保障宮，為黨提名立委參選人黃世杰輔選。（圖／記者楊淑媛攝)

一行人先向保障宮供奉的主神媽祖上香，祈求護台灣。鄭文燦和黃世杰相繼表示，2020大選台灣要贏，英德配要贏，民進黨總統和立委要一起贏，國會安全才有保障。賴清德說，桃園市在多年前升格為直轄市，由縣改制為市，有許多制度的改變和法律有關，據其了解是具有法律專業素養的黃世杰，在擔任市政顧問期間，給鄭市長在這方面很多的協助。

因此，立法院非常需要像黃世杰這樣具有法律專業、且關心農民和客家文化的優質立委，協助市長鄭文燦在中央和地方扮演重要橋樑，一起為建設桃園打拚。賴清德也指出，最近香港區議會選舉民主派大勝，籲請選民在2020大選，要更堅定、要做的比香港更好，用選票顧台灣。

隨後，賴清德抵大園區仁壽宮，談到年改時表示，有人可能誤會以為減發的金額被政府拿來用，事實上，年改減發的錢是放在軍公教基金裡面，若不做改變，要用政府其他的錢支應，這樣沒有辦法繼續。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以