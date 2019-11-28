網傳「洪慈庸是花瓶」　老公卓冠廷澄清：3年處理3百件軍冤案

▲洪慈庸最近飽受LINE群組中的惡意批評。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委第三選區選情激烈，現任無黨籍立委洪慈庸最近在LINE群組中，被藍營支持者猛扯後腿，被批評只是花瓶，沒有幫助解決軍冤案家屬的陳情，洪的老公也是前台中市政府新聞局長卓冠廷不但po影片釋疑，還找來受軍方欺壓的官兵家屬出面澄清，卓說，洪慈庸3年來已處理3百件軍冤案，有案可查。

▲卓冠廷po文反駁外界不實指控。（圖／卓冠廷臉書，下同）

台中市立委第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）有6人登記參選，其中以現任洪慈庸和捲土重來的台中市副市長楊瓊瓔最受注目，也因為2人實力相當，隨著選情逐漸緊繃，文宣、耳語等伎倆盡出，洪慈庸背後有蔡英文總統等民進黨傾其全黨之力支持，楊除了自己長年的經營之外，還有市長盧秀燕的力挺，2人都有不能輸的壓力。

▲▼卓冠廷po質詢畫面，為妻洪慈庸辯護。

最近，洪慈庸在一些LINE群組中，就被藍營支持者扯後腿，被批評當初是因為弟弟在軍中遭受不當體罰去世，才順利選上立委，結果當了立委之後，只是個花瓶角色，並沒有協助同樣受到軍中不當管教的士兵的陳情。

對此，卓冠廷擔心不知情的民眾會被影響，因此跳出來嚴正反駁不實指控，卓說，3年來，洪慈庸處理了近3百件軍冤案的陳情，努力為軍人的家屬奔走，有些家屬一開始還有些遲疑，但後來也被慈庸的努力感動，甚至出面公開肯定，而且洪推動的「國軍退場機制」，去年6月在立法院也順利完成三讀，這些都是不容抹滅的。

卓冠廷在臉書上po了一段影片證明，2016年3月，洪慈庸剛上任時，就針對軍冤條例質詢過當時行政院長張善政，2019年2月，洪挺著大肚子仍持續質詢現在的行政院長蘇貞昌，還有，曾受過洪慈庸幫忙的眷屬如蔡媽媽、李姓中尉等人也都出面感謝洪。

最後，卓冠廷拜託大家好好看看這支影片，也幫忙分享再分享，讓真正有認真做事的人被看到。

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