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公聽會變私刑場鞭蔡英文論文　13學者名單多人未獲同意被硬塞引怨

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▲▼國民黨將審查法案公聽會，換成蔡英文論文門公聽會，在出席學者名單上，許多人是「被告知」，且為徵得同意而「被動列入」。（圖／記者陶本和攝）

▲國民黨將審查法案公聽會，換成蔡英文論文門公聽會，在出席學者名單上，許多人是「被告知」，且為徵得同意而「被動列入」。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文LSE博士論文與政大期刊的議題，立法院教育及文化委員會28日原訂處理「科學技術基本法修正案」進行審查的公聽會，但被改為「總統蔡英文論文門」公聽會。值得關注的是，名單中13位學者中，除有一邊一國政黨色彩者外，多數人並未徵得同意，便硬是被列入名單，私下多有抱怨不受尊重。

根據立法院教育委員會的會議通知內容，立委陳學聖、高金素梅28日上午舉辦，「總統蔡英文論文門事件」公聽會。另外，根據教委會開會通知公文，該公聽會名稱則為：「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會。

但是，實際上28日教育文化委員會原定處理「科學技術基本法修正案」審查公聽會，但改為「蔡英文論文門公聽會」，被民進黨陣營認為是「私設刑堂」，立委管碧玲、李俊俋、林靜儀都予以砲轟。

有國會資深幕僚就表示，立法院是藍綠各陣營的競技場，為了尊重國會，也彰顯國會議員的專業尊嚴，過去兩黨立委攻防戰場，都會設定在黨團的記者會，在職掌各領域的委員會，也僅會利用質詢官員的時機，攻防相關案子的爭點，但從不會把處理法案，變成競選總部的作法。

國會幕僚表示，考量陳學聖近日接手彭文正主導蔡英文論文的政治鬧劇，烏龍爆料加抹黑鬧不完，已經淪為笑柄，如今還濫用委員會公器加以私用，因此民進黨團才都明白表示拒絕推派人選。

▼國民黨將審查法案公聽會，換成蔡英文論文門公聽會，在出席學者名單上，許多人是「被告知」，且為徵得同意而「被動列入」。（圖／記者陶本和攝）

▲▼國民黨將審查法案公聽會，換成蔡英文論文門公聽會，在出席學者名單上，許多人是「被告知」，且為徵得同意而「被動列入」。（圖／記者陶本和攝）

其中，令人玩味的是，該公聽會發出會議通知後，列出13位出席專家學者，其中包括：主持人彭文正、律師童文薰、資深媒體人楊憲宏、講座教授歐崇敬、政大國際關係研究所研究員嚴震生、台大教授賀德芬、台大社會科學院前副院長邱榮舉、台大經濟系系主任林明仁、中華經濟研究院董事長曹添旺、中華經濟研究院副院長葉俊顯、中央研究歷史語言研究所副研究員張谷銘、中山大學生物科學系副教授顏聖紘、中州科技大學行銷與流通管理系副教授林修正等。

但是，該公聽會出席狀況，在會議經過一半後，只有5人出席，有歐崇敬、彭文正、嚴震生、賀德芬與邱榮舉；其他人都未簽到。不過，其中許多學者，其實都是臨時收到通知，且僅有告知，並未徵得同意，就將其姓名放上名單，不少人私下抱怨未受到尊重。

向中華經濟研究院副院長葉俊顯問及此事時，他就回覆，對方是臨時通知，接獲通知後才知道要出席，「沒問我同不同意列上」。

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 彭文正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，主持人彭文正與台大教授賀德芬出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院教育委員會 「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會 賀德芬教授。（圖／記者屠惠剛攝）

至於蔡英文論文的議題，蔡英文競選連任辦公室下午聲明指出，蔡英文於1984年畢業自英國倫敦政經學院，是校方列入名人錄的博士校友，相關資訊也公告於學校官方網站，總統的學經歷文件、擔任教職的審核資料都真確並公開揭示過。

蔡英文辦公室表示，為了駁斥部分人士的刻意抹黑，LSE校方也在10月8 日再次發布聲明，證實總統確實在當年完成論文後，取得博士學位，教育部也公開當年蔡總統教職升等資料。他們強調，對於日前造假警方拒絕韓國瑜借用廁所事件的立委陳學聖在內等部分人士，多月以來為了選舉上的利益，刻意迴避向校方、主關機關查證之正確程序，持續炮製各種不實資訊意圖誤導抹黑，高度遺憾並給予強烈譴責。國會人士表示，選舉期間，各種議題操作頻頻，類似這種把作為修法討論的公聽會變成特定政黨或公職記者會的形式，國會專業放一邊，也就不令人意外了。

對於私設刑場的說法，陳學聖受訪時則表示，私設刑堂的說法是很大侮辱，因為公聽會全程直播，而來賓也有不同政治光譜，民進黨應該要勇於參加。他強調，管碧玲、李俊俋、林靜儀等批評過此案的立法委員，公聽會都可以讓他們優先發言。

▲總統蔡英文出席艋舺龍山寺建寺280週年紀念。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

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