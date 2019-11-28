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影／轟中央放寬燃煤！韓國瑜提「以核養綠」：請蔡英文從善如流

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜在臉書上批評環保署放寬中火10%燃煤量的要求，他28日表示，韓陣營所提出的「以核養綠」可行性最高的，希望蔡英文總統也能夠思考、從善如流。

▲▼韓國瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

韓國瑜指出，中部的首長、居民都在大聲的抗議，蔡政府不能利用、犧牲中部人的肺，又漠視大多數民眾公投結果，不停燒煤炭，蔡政府的能源政策是大錯特錯。

對此，韓國瑜直呼「實在是受不了！」並點名蔡英文、經濟部長、台電公司，呼籲他們思考韓陣營的能源政策可行性最高的方式，只要在人民同意，安全沒有疑慮的情況之下重啟核四，這是他非常負責任宣布，希望蔡英文總統也能夠思考、從善如流。

韓國瑜上午也在臉書表示，肺癌長期是台灣十大癌症死亡率之首，根據世界衛生組織最新統計結果，台灣肺癌發生率高居世界15名，在亞洲僅次於北韓，肺癌發生率更是逐年增加中，健保支出突破千億。「這消息讓我震驚，也相當憂心」尤其是蔡政府這幾年來失敗的能源政策，對人民的肺實在相當不友善。

他說，人民的「肺」腑之言，是他相當重視的事，因此才會在政見裡面提出，以「長照保險」取代「吸菸救長照」、落實「以核養綠」來取代「用肺發電」。

蔡政府放寬台中火力發電廠的燃煤許可，引發中部縣市首長反彈，蔡英文總統卻在臉書貼文表示在她任內，中火已減煤超過500萬噸，反而是在國民黨副總統候選人張善政任行政院長及副院長時，中火用煤量達到近年來高峰。

台中市長盧秀燕日前不滿表示，台中市府收到中央函文要求中火燃煤許可要再放寬 10%，代表中火燃煤發電可超過1,210萬噸，此數值比地方自治條例容許的燒煤數，還要增加超過百萬噸，批評大開環保倒車。

不過，環保署對此回應，這是台電來文詢問法規，經查有操作許可條件容許 10% 的彈性，法令解釋同步回函台電與中市府，並重申此項規定已有18年歷史。

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