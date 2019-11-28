台南立委登記參選人數爆炸31人搶6席　高思博：選民須留意選區劃分變化

▲台南立委登記參選人數爆炸，高思博提醒選民須留意選區劃分變化。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

今年區域立委選舉登記結果，台南市6個選舉區多達13個政黨31人登記，無論是參選人數和低當選舉率都創下歷年來的最高峰紀錄，曾擔任台南市區域立委的高思博，提醒選民務必睜大眼睛挑選適當的人選，投下神聖的一票，更要注意的是本次選舉的選區重新劃分，大家可別跑錯投票所！

高思博在本週的大台南市政倡議發展聯盟所闢設的「爆報台南」廣播節目中指出，第10屆立委選舉的參選狀況空前熱烈，全國有19個政黨參選，台南市就有13個政黨參與，參選高手如林，最年長是71歲的洪秀柱，最年輕是22歲的蔡成筱，可見台南濃厚的民主氛圍受到政界的重視，所以選民應特別珍惜自己手中寶貴的選票。

高思博說他長年從政且教授大學法律課程，對國內林立的政黨大致了解，但以台南這次參選政黨來說，很多政黨是他前所未聞，例如合一行動聯盟、圓黨、宗教聯盟、台澎黨，值得選民在選舉活動期間仔細聆聽各參選人的抱負，其中最值得注意的新政黨應屬「安定力量」，係去年推動愛家公投獲得勝利的主力團體。

受到台南市在本屆選舉增加1席的影響，新設的席次大致在永康、新化、新市等區，專設第4選區，因此其餘選區須大幅度調整，以平衡選舉人數，東區變動最大，首次被拆成立隸屬兩個選區，中華東路、林森路沿線的北邊16里屬第5選區，南邊29里則屬第6選區，高思博提醒選民須先弄清楚所自己戶籍所在的區、里列在那一個選區，才不至於認錯候選人，投錯了票！

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