高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝價碼」：至少43萬…專機再花200萬

▲高以翔粉絲追思會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者朱世凱、陳政錄／台北－上海連線報導

高以翔在錄製大陸節目《追我吧》時不幸猝死，享年35歲。家屬稍早決定，希望將遺體運抵台北後再做火化。《ETtoday新聞雲》記者訪問上海市台資醫院的專業人士，得知遺體必須做好防腐後才可運回台灣，價格至少10萬元人民幣（約新台幣43萬元）起跳；另外，遺體利用專機回台的費用則要200多萬台幣，不過比起貨艙運送方式來說較令人放心。

▼疑似高以翔家屬現身殯儀館。（圖／記者蔡紹堅攝）

醫界人士透露，高以翔是公眾人物，且考量到家屬急著將遺體送回台灣，因此選擇專機回台的可能性較大，另個選擇才是貨艙。他續指，遺體運用專機回台的費用並沒有想像中的貴，大約200多萬台幣左右，流程是聯繫各個有醫療專機的國際醫療援助組織，譬如國際SOS等，遺體在大陸做好防腐後，由該飛機運回台灣。

他接著說，專機的方式會比貨艙快，也較令人放心；以時間來講，因為這類組織很多，飛機不一定都在台灣或大陸，可能從大陸某個城市飛過來，再飛到台灣，中間同樣要有海基海協會等相關流程，大概2至3天內就可以完成；同時，因為現在很多商務人士保險都可能涉及跨國醫療援助，所以如果高以翔的保險有包含的話，費用就不是問題。

▼《追我吧》寧波錄影現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

他也補充說，如果遺體是先火化再運回台灣，按照他們以往處理的案例，都是由家人攜帶骨灰罈過來，之後自己捧著坐商務艙回去，流程較簡單；倘若選擇要以遺體回台，就要先做好防腐，一般防腐的話，依照大陸各地處理機構情況不同，價格也不一定，大約在10到20萬元人民幣之間（約新台幣43到86萬元），「大多數的人還是會選擇防腐後搭專機，不太會是搭貨機回去的，因為我到目前都還沒碰過這種案例。」

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