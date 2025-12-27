雙城論壇／公務員赴陸許可制恐衝擊雙城論壇？　林奕華：一定長長久久

▲台北市副市長林奕華於上海參訪梅賽德斯奔馳文化中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳冠宇／上海報導

行政院會昨（26）日通過陸委會擬具的《台灣地區與大陸地區人民關係條例》部分條文修正草案，修正重點包含公務員赴陸全面採許可制，立法委員赴陸應經內政部聯審會許可等。對於修法是否可能衝擊雙城論壇的舉行，正在上海參訪的台北市副市長林奕華表示，一定是長長久久每年舉辦。

對於兩岸人民關係條例修正草案，陸委會強調，此次修法並非禁止國人赴陸，而是基於保護國家與公務安全必要的風險控制，在最小管制原則下，相關規範主要針對公務員。

林奕華代表市長蔣萬安率團出訪雙城論壇行程，今（27）日午間抵達上海後，展開密集行程。她在參訪梅賽德斯奔馳文化中心（Mercedes-Benz Arena，簡稱「梅奔」）時，接受媒體簡短採訪。

現場媒體詢問，公務員赴大陸若改為全面許可制，是否擔心今年是最後一年雙城論壇？林奕華回應表示，雙城論壇已經第16年了，一定是長長久久每年舉辦。

還有媒體詢問她對國民黨主席鄭麗文赴陸訪問的看法，林奕華只表示，今天是雙城論壇，就聚焦在「雙城好、兩岸好」。另有記者提問，這次是否會向陸方表達不希望機艦擾台？林奕華則表示，這個問題蔣萬安去年有回答過了。