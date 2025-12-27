南京博物院爆盜賣國寶！陸17家博物館「巧合休館」最長一年

▲陸多家博物館「巧合休館」。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

南京博物院日前爆出前院長盜賣國寶文物的醜聞，當地官方已展開調查。巧合的是，醜聞爆出後，大陸多達17間博物館都宣布閉館，原因包含展陳升級、設施維修等，有場館的閉館時間甚至長達一年。

南京博物院收藏的明代畫家仇英作品「江南春」近日出現在拍賣展上，引爆該院倒賣藏品的醜聞，更被發現有至少5幅收藏的畫作失蹤。隨後，該院一名退休職工出面實名舉報前院長徐湖平盜賣文物，導致數千件國寶遺失。

雖然徐湖平特別拍影片否認指控，但從影片中可以看見，他家牆上懸掛著大量字畫，櫃子裡也擺放著稀有的唐三彩、鈞窯瓷、北宋甜白瓷，形成強烈諷刺。據大陸媒體最新報導，徐湖平夫婦及家中的保母已經被警方帶走調查。

▼南京博物院前院長徐湖平。（圖／翻攝微博）



巧合的是，南京博物院的一系列醜聞爆出後，大陸多家博物館隨後都宣布閉館，包含北京民俗博物館、樂山博物館、南京古生物博物館等，至少有17家博物館以各種理由暫時關閉。

其中，成都金沙遺址博物館於2025年12月5日至2027年4月30日開展綜合提升，其間館內所有區域將暫停對外開放。陝西曆史博物館本館於2025年10月19日至2026年2月中旬進行場館設備更新改造，期間部分展廳將暫時關閉。

南京古生物博物館計劃啓動更新改造工程，自 2025年12月1日起臨時閉館，整體改造工期預計持續三個月左右。上海博物館東館中國歷代書法館、中國歷代繪畫館、海上書畫館、書畫特型館及趙樸初書法藝術館將於2025年12月29日至2026年2月13日期間閉館調整。

此一現象也引起了許多大陸網友的關注，質疑突然宣布閉館的博物館是受到南京博物院醜聞的影響。

▼南京博物院被爆盜賣國寶。（圖／翻攝微博）

