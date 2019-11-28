　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳政錄、蔡紹堅、柯振中／台北–寧波 連線報導

藝人高以翔在大陸錄製節目《追我吧》時意外猝死，家屬稍早已趕至寧波現場處理。《ETtoday新聞 雲》記者直擊，高以翔的遺體已送上轉移用的靈車，準備運出殯儀館。

▲▼高以翔遺體運出。（圖／記者陳政錄攝）

▲高以翔遺體目前已從寧波的殯儀館運出。（圖／記者陳政錄攝）

高以翔驟逝的消息傳出後，引起社會各界震驚。高以翔的父親28日晚間抵台後，對著記者喊出「你們都辛苦了」，但仍無法透露高以翔回台的後續處理方式。

殯儀館工作人員稍早透露，約9點左右會將遺體運出，隨後有許多黑色車輛駛入；高以翔的家屬晚間9點30分左右上車，高以翔的遺體9點35分左右在黑傘的護送下上車，目前已駛離殯儀館。

根據《ETtoday新聞雲》記者了解，運載高以翔遺體的靈車緩緩在路上行駛，經過高以翔錄影的事發現場後，正朝著機場的方向行駛，不過目的地是否為機場，仍待進一步釐清。

對此，衛福部疾管署表示，若遺體想要出入境，應附上醫師簽發的死亡診斷證明書或其他死因證明文件，向檢疫單位申請檢疫，經審核確定死因非傳染病者，才會准予放行。

▼高以翔遺體運出殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼高以翔遺體運出殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼高以翔遺體運出殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！

ET快訊
把高以翔穿上場！林書豪特製球鞋領勝悼好友　鞋上兩人合照惹淚崩
高以翔猝逝...《追我吧》負責人爆全遭開除！節目現況曝光
臉書、IG驚傳故障！頁面「圓圈無限旋轉」 網狂哀：救命啊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

感謝川普簽署法案！大會稱「10萬」港民聚集中環　有人揮舞美國旗、唱國歌

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

中年伯撞傷男童被攔下！氣炸飆罵「我要殺了你」…下秒去世了

川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

反滲透法拚本會期修法完成　陸委會力挺民進黨團版草案

如何反制美方「涉港」法案？耿爽要記者保持關注：該來的早晚會來

寧波獨家快訊／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步進入登機口

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝價碼」：至少43萬…專機再花200萬

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

Jasper離港來台唸書！應采兒全程護送　「校門前狂賣萌」可愛模樣全被拍

感謝川普簽署法案！大會稱「10萬」港民聚集中環　有人揮舞美國旗、唱國歌

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

解放軍駐港部隊採措施「止暴制亂」？陸國防部：隨時聽黨中央指揮

中年伯撞傷男童被攔下！氣炸飆罵「我要殺了你」…下秒去世了

川普簽署《香港法案》　陸委會呼籲北京與港府停止打壓

19歲女大生遺失手機　傳訊求歸還...對方竟回覆：粗心學個教訓！

反滲透法拚本會期修法完成　陸委會力挺民進黨團版草案

如何反制美方「涉港」法案？耿爽要記者保持關注：該來的早晚會來

寧波獨家快訊／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步進入登機口

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝價碼」：至少43萬…專機再花200萬

「總統府住一晚」法國雙人組單車環島　被台味感動：想定居台灣！

李佳芬家族盜採砂石？　韓辦駁斥：別對韓國瑜家人無差別攻擊

鄭秀文驚傳住院！　「忍痛兩週緊急就醫」病因曝光

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」網瘋讚：真的紳士

高以翔生前2天才碰面　張立昂接猝逝噩耗「忍痛工作」：溫柔說再見

WeWork、Uber蒸發3兆元　孫正義：投資錯誤創造出怪物

1小時完售眼影盤、絕美「肉桂奶茶」頰彩　SUQQU英國聖誕限定必搶這2樣！

夢幻秘境「台南原水道」奪冠代表台灣！競爭全球最大古蹟攝影比賽

候選人「財產申報內容」　陳水扁只寫下24字…一寫16次

AD對前東家首戰轟41分史上最高　庫茲馬酸鵜鶘迷「該噓你們自家球員」

大陸熱門新聞

雙11貨品沉海中...淘寶證實回應了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

寧波現場／高以翔哥哥趕抵現場　後事低調進行

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

寧波現場／高以翔靈堂外「突出現多名特警」

高以翔遺體防腐後回台　陸醫「曝專機價碼」

中年伯撞人被攔下！氣炸開罵「下秒去世」

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

寧波現場／高以翔粉絲獻「1000朵菊花」：下輩子見

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

女大生學校宿舍「輕微發燒」…3天後斃命！

男舍監高樓扔狗　小白汪淒厲哀號慘死

9歲女兒內褲沾血飄異味　媽得知真相嚇壞了

更多熱門

相關新聞

熟高以翔女友　宋芸樺接噩耗難過

熟高以翔女友　宋芸樺接噩耗難過

高以翔錄製陸綜《追我吧》因深夜進行高強度運動，不幸心源性猝死，享年35歲。宋芸樺難以接受噩耗，貼出全黑照片哀悼高以翔：「下飛機看到消息，還是難以相信，一個這麼溫暖陽光的人，願你正在快樂的飛翔。」

把高以翔穿上場　林書豪球鞋悼念

把高以翔穿上場　林書豪球鞋悼念

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

《追我吧》負責人被爆全開除！節目組「全員追責」

直擊／高以翔父親現身機場…對記者說「辛苦了」惹淚崩

直擊／高以翔父親現身機場…對記者說「辛苦了」惹淚崩

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

關鍵字：

高以翔遺體追我吧猝死

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

男嬰「2頭3臂4手掌」！21歲媽嚇暈

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

高爸爸見高以翔最後一面忍淚「太可惜了」

獨／理科太太老公憂鬱症　她哽咽：頻道暫停更新！

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔遺體怎運回台？可能形式曝光

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面