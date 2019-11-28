直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

記者陳政錄、蔡紹堅、柯振中／台北–寧波 連線報導
藝人高以翔在大陸錄製節目《追我吧》時意外猝死，家屬稍早已趕至寧波現場處理。《ETtoday新聞 雲》記者直擊，高以翔的遺體已送上轉移用的靈車，準備運出殯儀館。
▲高以翔遺體目前已從寧波的殯儀館運出。（圖／記者陳政錄攝）
高以翔驟逝的消息傳出後，引起社會各界震驚。高以翔的父親28日晚間抵台後，對著記者喊出「你們都辛苦了」，但仍無法透露高以翔回台的後續處理方式。
殯儀館工作人員稍早透露，約9點左右會將遺體運出，隨後有許多黑色車輛駛入；高以翔的家屬晚間9點30分左右上車，高以翔的遺體9點35分左右在黑傘的護送下上車，目前已駛離殯儀館。 根據《ETtoday新聞雲》記者了解，運載高以翔遺體的靈車緩緩在路上行駛，經過高以翔錄影的事發現場後，正朝著機場的方向行駛，不過目的地是否為機場，仍待進一步釐清。 對此，衛福部疾管署表示，若遺體想要出入境，應附上醫師簽發的死亡診斷證明書或其他死因證明文件，向檢疫單位申請檢疫，經審核確定死因非傳染病者，才會准予放行。 ▼高以翔遺體運出殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）
殯儀館工作人員稍早透露，約9點左右會將遺體運出，隨後有許多黑色車輛駛入；高以翔的家屬晚間9點30分左右上車，高以翔的遺體9點35分左右在黑傘的護送下上車，目前已駛離殯儀館。
根據《ETtoday新聞雲》記者了解，運載高以翔遺體的靈車緩緩在路上行駛，經過高以翔錄影的事發現場後，正朝著機場的方向行駛，不過目的地是否為機場，仍待進一步釐清。
對此，衛福部疾管署表示，若遺體想要出入境，應附上醫師簽發的死亡診斷證明書或其他死因證明文件，向檢疫單位申請檢疫，經審核確定死因非傳染病者，才會准予放行。
▼高以翔遺體運出殯儀館。（圖／記者陳政錄攝）