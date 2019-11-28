直擊／高以翔遺體送上靈車　駛離殯儀館

記者陳政錄、蔡紹堅、柯振中／台北–寧波 連線報導

藝人高以翔在大陸錄製節目《追我吧》時意外猝死，家屬稍早已趕至寧波現場處理。《ETtoday新聞 雲》記者直擊，高以翔的遺體已送上轉移用的靈車，準備運出殯儀館。

▲高以翔遺體目前已從寧波的殯儀館運出。（圖／記者陳政錄攝）



高以翔驟逝的消息傳出後，引起社會各界震驚。高以翔的父親28日晚間抵台後，對著記者喊出「你們都辛苦了」，但仍無法透露高以翔回台的後續處理方式。