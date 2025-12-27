中國多地錄用公務員　要考察「網路言行」

▲公務員考試。（圖／CFP）



文／中央社

由中國人力資源和社會保障部主管的中國組織人事報近期發布多篇文章，指多地錄用公務員要考察其網路言行，包括山東會核查報考者的網絡社群平台言論，新疆阿勒泰地區及湖北在公務員錄用上也會進行網路行為審查。

綜合紅星新聞及成都商報近日報導，中國組織人事報17日刊文，提到山東在錄用公務員時，要深入挖掘考察報考者的政治理論學習、報考動機、職業規劃和價值取向，並採取進單位、進社區、進樓院、進家門等方式，立體掌握報考者的「8小時內外」表現。

文章說，對頻繁更換工作單位的報考者，延伸考察至此前任職單位，重點聽取工作表現和群眾反映。聯合網信、公安等部門，核查重點人員網路言論，深入了解「人前人後」、「網上網下」真實表現，堅決甄別政治不及格人員。

中國組織人事報稍早也提到湖北錄用公務員時，對報考者的考察談話範圍需覆蓋工作圈、生活圈、成長圈，並延伸了解考生網路日常言行和表現，實地走訪學習、工作、居住場所。

文章又表示，同時要隨機查看報考者在校友群等公共平台上的發言記錄，瀏覽其個人社群媒體帳號上的發布關注、點讚評論等，深入了解其政治立場、價值觀念和生活志趣。

中國組織人事報今年8月也曾發文指新疆阿勒泰地區錄用公務員增加網路行為審查，要將在社群平台發布不當言論、傳播不實訊息、參與網路賭博或非法借貸等網路行為新風險點，納入公務員錄用考察範疇。

中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，有關政治要求、價值觀要求、道德要求，過去一直是公務員考試的重點內容，而考察考生「網上網下」的言行則比之前更細緻。

報導表示，自中國組織人事報發文後，湖北一地考公機構提醒考生要自查網路行為，並要恪守網路行為底線，嚴格遵守法律法規，在網路上傳播正能量，不碰「紅線」、不越「底線」，線上線下都要品行端正、作風嚴謹。