推鐵路立體化防事故？網轟交通部神邏輯　學者：還有更多高CP值的選擇

▲交通部長林佳龍昨日至醫院探望日前因台鐵平交道事故受傷的民眾。（圖／翻攝自Facebook／林佳龍）

記者李宜秦／台北報導

台鐵22日發生平交道事故，因電纜設備故障，導致小客車遭火車撞上。交通部長林佳龍指出，只要平交道存在，火車與汽機車的衝突就存在，若是能立體化，就可以減少衝突。學者表示，要減少事故還有更多高CP值的選擇，如做陸橋、地下道。有網友也直言，「等到全面立體化前還要死多少人？」

台鐵一列自強號在22日晚間9點35分於台中新烏日站與成功站間，撞上一輛小客車造成事故。林佳龍昨日至中山醫院探望受傷駕駛，他強調，台鐵已啟動420個平交道的安全設施巡檢，老舊設備將會汰換。

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林佳龍進一步指出，只要平交道存在，火車與汽機車的衝突就存在；不只用路人，司機員也備感壓力。衝突的發生，財務損傷事小，延誤眾多乘客行程、或是生命的殞落事大，若是能立體化，就可以減少衝突，交通部會盡量來推動。

▲交通部長林佳龍認為，為了避免平交道事故，交通部應盡力推動鐵路立體化。（圖／記者賴文萱攝）

對此，淡江大學運輸管理學系教授張勝雄表示，若要避免平交道事故，應先探究問題根源為何，是民眾違規還是設備故障，若是設備異常，那是偶發性的或是經常性的？台鐵應建立維修機制，就像汽車輪胎、機車機油，都不是壞了才換，應該是要定期更換。

張勝雄指出，要減少事故，除了立體化外還有許多選擇，如陸橋、地下道等、平交道設備維修等，明明其他方案成本更低，也都能達到降低事故發生頻率的目的，CP值都更高，「搞簡單設備維修就可以，不懂交通部為何要選擇花大錢的方案」。

另外有網友在臉書社團「台灣鐵道暨國土規劃學會」發文指出，林佳龍是「奇怪的邏輯」，不去解決平交道管制系統設計盲點、妥善率、失效保護機制，盡提一些遠在天邊的大建設方案，在大建設完工前的這10幾、20年，是要怎樣防止類似事故重演？等不到全面立體化，台鐵大概早就倒閉收攤了。

其他網友則痛批，那要等多久？中間還要死多少人？軌道設施保養維護沒有完善，才會導致意外發生，交通部卻硬坳是因為沒有高架化，所以才會出事，真的是「好厲害的邏輯」。

還有人怒酸林佳龍，「應該是鬼魂在抓交替，建議部長應該要花1000億封路路祭，怨靈的氣場太強，這是高架化也沒有辦法改善的」。

交通部指出，中央政府過去未依「鐵路法」意旨提出鐵道建設整體規劃，衍生出需各縣市自提案件情況，國民黨執政時期又新增限制，導致近年來無一鐵路立體化計畫通過。民主法治國家政府要依程序推動建設，目前交通部正要設法重新檢討機制，而絕大多數學者專家參與重大建設審查時，交通部都希望意見能充分發揮，且尊重及採納不同的聲音，重大政策和建設才能夠正向發展而非停滯未決。