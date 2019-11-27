蔡正元：林佳龍家族是「共諜共犯」　與「中國創新」子公司簽合作備忘錄





▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者袁茵／綜合報導

自稱共諜的男子王立強（音譯）於澳洲節目上受訪，自曝受到香港的「中國創新投資」吸收當間諜影響台灣選舉，公司的執行董事向心、龔青夫妻也因此受到調查，24日晚間離境台灣前，遭到調查局、移民署攔截。國民黨副秘書長蔡正元表示，如果向心是「共諜頭子」，那交通部長林佳龍家族和向心的「思拓通訊」合作，這樣林佳龍家族就是「共諜共犯」。

蔡正元27日表示，向心如果是「共諜頭子」，林佳龍家族就是「共諜共犯」，出了大台獨的家族專跟共諜合作賺錢，會不會太搞笑了？總統蔡英文、國安局和調查局要不要對林佳龍家族限制出境？

蔡正元說，因為2008年林佳龍家族的奇美集團就與向心的「思拓通訊」簽訂「合作備忘錄」，「思拓通訊」改名為「中國趨勢」，就是「中國創新」的子公司！現在公開檢舉奇美集團在2008年就有危及國家安全的嫌疑，林佳龍家族是當時奇美集團的大股東，國安局和調查局應比照向心案例傳訊林佳龍家族。

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