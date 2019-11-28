遊子有福了！台鐵3班新自強號　12/17起讓台東人先訂票

▲每逢連續假日，花東民眾就很難搶到台鐵車票。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局為加強服務台東民眾，將自12月17日起，每日（含連續假日）開放台東居民優先預訂3班列車車票，只要在乘車日12日前，提供符合身分證字號V開頭、設籍臺東，及上開前述兩者配偶及直系血親一親等的民眾，就可優先以實名制預定車票，未訂完的座位則於實名制訂票期間後，開放一般旅客訂定。

台鐵局表示，自12月17日起，每日（含連續假日）開放臺北=臺東開行之408次太魯閣號、431次普悠瑪號及405次太魯閣號3班列車，於開放訂票日起至乘車日（含）12日前期間。

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▲台鐵將自12/17起推行台東實名制列車。（圖／記者賴文萱攝）

民眾只要提供符合身分證字號V開頭、設籍臺東（每年3月1日、8月1日及12月1日更新資料 ）及上開前述兩者之配偶及直系血親一親等之民眾，就得以實名制方式預訂乘車票。

由於台鐵列車車票均在乘車日前14日開放售票，換言之，此實名制列車，台東人可在乘車日前12日到14日優先購買。

舉例而言，乘車日為12月31日，實名制可預訂日為12日之前並開放預訂的車次，包括12月17日、18日及19日的列車；若遇周末，乘車日為1月5日，實名制可預訂日則為12月20日、21日、22日、23日及24日。